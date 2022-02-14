Hivetel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Отель Hivetel, расположенный в районе Чалонг, является идеальной отправной точкой для экскурсий по Пхукету. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 10 км от центра города и в 39 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Hivetel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. В отеле есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, индивидуальная регистрация заезда / отъезда, услуги такси, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Зайдите в один из 74 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть различные удобства, включая телевизор с плоским экраном, вешалку для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как фитнес-центр, сауна, бильярд, сад, парная. Превосходные услуги и удобное расположение делают Hivetel идеальным местом для проживания в городе Пхукет.
22 Moo 3 Soi Pa lai, Chaofa Road, T.Chalong, A.Muang, Phuket 83130 Thailand, Chalong, Phuket, Thailand, 83130