PHUKET TEST & GO

Hivetel - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
оценка с
58
Обновление February 14, 2022
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Номера

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Отель Hivetel, расположенный в районе Чалонг, является идеальной отправной точкой для экскурсий по Пхукету. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 10 км от центра города и в 39 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Hivetel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. В отеле есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, индивидуальная регистрация заезда / отъезда, услуги такси, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Зайдите в один из 74 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть различные удобства, включая телевизор с плоским экраном, вешалку для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как фитнес-центр, сауна, бильярд, сад, парная. Превосходные услуги и удобное расположение делают Hivetel идеальным местом для проживания в городе Пхукет.

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Адрес / Карта

22 Moo 3 Soi Pa lai, Chaofa Road, T.Chalong, A.Muang, Phuket 83130 Thailand, Chalong, Phuket, Thailand, 83130

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