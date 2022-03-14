PHUKET TEST & GO

Hip Hostel Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9
оценка с
292
Обновление March 14, 2022
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Номера

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Расположенный в Патонге, Hip Hostel Patong - это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Hip Hostel Patong предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предоставляет ежедневную уборку номеров, услуги такси, Wi-Fi на территории, прокат автомобилей, ночной клуб, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В каждом из номеров есть телевизор с плоским экраном, чистящие средства, постельное белье, зеркало, номера для некурящих. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Пхукет, Hip Hostel Patong является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

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Адрес / Карта

202/3 Charoensub Lane, Ratuthit Songroipi, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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