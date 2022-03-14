Hip Hostel Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Расположенный в Патонге, Hip Hostel Patong - это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Hip Hostel Patong предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предоставляет ежедневную уборку номеров, услуги такси, Wi-Fi на территории, прокат автомобилей, ночной клуб, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В каждом из номеров есть телевизор с плоским экраном, чистящие средства, постельное белье, зеркало, номера для некурящих. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Пхукет, Hip Hostel Patong является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.