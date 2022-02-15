PHUKET TEST & GO

Dome Resort Ката Бич - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
5.5
оценка с
11
Обновление February 15, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Удобно расположенный в Ката, Dome Resort Kata Beach является идеальным местом для знакомства с Пхукет. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Для комфорта и удобства гостей отель предлагает бесплатный Wi-Fi во всех номерах, 15-часовую стойку регистрации, камеру хранения багажа и автостоянку.

В отеле 49 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, письменный стол, мини-бар. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как открытый бассейн, сад. Dome Resort Kata Beach идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

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Адрес / Карта

98 M.4 Kata Beach, Kata,, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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