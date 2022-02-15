Dome Resort Ката Бич - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Ката, Dome Resort Kata Beach является идеальным местом для знакомства с Пхукет. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Для комфорта и удобства гостей отель предлагает бесплатный Wi-Fi во всех номерах, 15-часовую стойку регистрации, камеру хранения багажа и автостоянку.

В отеле 49 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, письменный стол, мини-бар. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как открытый бассейн, сад. Dome Resort Kata Beach идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.