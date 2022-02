โดม รีสอร์ท หาดกะตะ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โดม รีสอร์ท กะตะบีช ตั้งอยู่ในใจกลางของกะตะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในการท่องเที่ยวสำรวจภูเก็ต จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมภูเก็ตแห่งนี้ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก โรงแรมให้บริการ Wi-Fi ฟรีในห้องพักทุกห้อง แผนกต้อนรับ 15 ชั่วโมง บริการรับฝากสัมภาระ และที่จอดรถ โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 49 ห้อง ซึ่งรวมถึง อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) เครื่องปรับอากาศ โต๊ะเขียนหนังสือ มินิบาร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือกำลังมองหาวิธีผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อย คุณจะได้รับความบันเทิงจากสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สวน โดม รีสอร์ท กะตะบีช มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่รับประกันได้ว่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าพัก

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง