Dome Resort Kata Beach - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Gelegen in het hart van Kata, is het Dome Resort Kata Beach een ideale uitvalsbasis om Phuket te ondekken. Vanaf hier kunnen gasten genieten van gemakkelijke toegang tot alles wat de levendige stad te bieden heeft. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde diensten en voorzieningen in dit hotel in Phuket. Voor het comfort en gemak van de gasten biedt het hotel gratis wifi in alle kamers, een 15-uurs receptie, bagageopslag en parkeergelegenheid. Het hotel beschikt over 49 prachtig ingerichte kamers, waarvan vele inclusief draadloos internet, draadloos internet (gratis), airconditioning, bureau, minibar. Of u nu een fitnessliefhebber bent of gewoon op zoek bent naar een manier om te ontspannen na een zware dag, u zult worden vermaakt door eersteklas recreatieve voorzieningen zoals zwembad (buiten), tuin. Met een ideale locatie en bijpassende faciliteiten, is Dome Resort Kata Beach op vele manieren een schot in de roos.

