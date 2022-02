Dome Resort Kata Beach - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Im Herzen von Kata gelegen, ist Dome Resort Kata Beach die ideale Basis, um Phuket zu entdecken. Von hier aus haben die Gäste leichten Zugang zu allem, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Profitieren Sie in diesem Hotel in Phuket von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Für den Komfort und die Bequemlichkeit der Gäste bietet das Hotel kostenloses WLAN in allen Zimmern, eine 15-Stunden-Rezeption, eine Gepäckaufbewahrung und einen Parkplatz. Das Hotel bietet 49 schön eingerichtete Gästezimmer, von denen viele mit Internetzugang – W-LAN, Internetzugang – W-LAN (kostenlos), Klimaanlage, Schreibtisch, Minibar ausgestattet sind. Egal ob Sie ein Fitness-Liebhaber sind oder nach einem langen Tag einfach nur abschalten wollen: Die erstklassigen Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise Außenpool, Garten usw. werden Ihnen gefallen. Mit einer idealen Lage und entsprechenden Einrichtungen trifft das Dome Resort Kata Beach in vielerlei Hinsicht genau das Richtige.

