SAMUI TEST & GO

Dara Samui Beach Resort на пляже Чавенг - Только для взрослых - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.1
оценка с
1108
Обновление February 8, 2022
Dara Samui Beach Resort on Chaweng Beach - Adults Only - Image 0
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Dara Samui Beach Resort on Chaweng Beach - Adults Only - Image 2
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+38 фотографии
฿1,000 ДЕПОЗИТ

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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Этот курортный бутик-отель в стиле Ланна считается новейшей жемчужиной Самуи. К услугам гостей роскошные номера в самом центре самого известного пляжа острова. Расположенный в центре пляжа Чеванг, гости могут посетить все многочисленные рынки или просто расслабиться на пляже и позагорать. Этот 4-звездочный курортный спа-отель предлагает 57 улучшенных номеров, шесть люксов и четыре виллы, каждая из которых тщательно спроектирована с красивым, современным и традиционным тайским декором. Для эксклюзивного ужина гости могут насладиться изысканной кухней, приготовленной высококвалифицированные повара, наслаждаясь потрясающим видом на море. Если вы ищете особые и уникальные впечатления, обратите внимание на Dara Samui Beach Resort на пляже Чавенг - только для взрослых.

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Адрес / Карта

162/2 Moo 2, Bo Phut, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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