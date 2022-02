Dara Samui Beach Resort на пляже Чавенг - Только для взрослых - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот курортный бутик-отель в стиле Ланна считается новейшей жемчужиной Самуи. К услугам гостей роскошные номера в самом центре самого известного пляжа острова. Расположенный в центре пляжа Чеванг, гости могут посетить все многочисленные рынки или просто расслабиться на пляже и позагорать. Этот 4-звездочный курортный спа-отель предлагает 57 улучшенных номеров, шесть люксов и четыре виллы, каждая из которых тщательно спроектирована с красивым, современным и традиционным тайским декором. Для эксклюзивного ужина гости могут насладиться изысканной кухней, приготовленной высококвалифицированные повара, наслаждаясь потрясающим видом на море. Если вы ищете особые и уникальные впечатления, обратите внимание на Dara Samui Beach Resort на пляже Чавенг - только для взрослых.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Dara Samui Beach Resort на пляже Чавенг - Только для взрослых , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Dara Samui Beach Resort на пляже Чавенг - Только для взрослых СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.