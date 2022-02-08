Dara Samui Beach Resort на пляже Чавенг - Только для взрослых - Samui Sandbox Hotel

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Этот курортный бутик-отель в стиле Ланна считается новейшей жемчужиной Самуи. К услугам гостей роскошные номера в самом центре самого известного пляжа острова. Расположенный в центре пляжа Чеванг, гости могут посетить все многочисленные рынки или просто расслабиться на пляже и позагорать. Этот 4-звездочный курортный спа-отель предлагает 57 улучшенных номеров, шесть люксов и четыре виллы, каждая из которых тщательно спроектирована с красивым, современным и традиционным тайским декором. Для эксклюзивного ужина гости могут насладиться изысканной кухней, приготовленной высококвалифицированные повара, наслаждаясь потрясающим видом на море. Если вы ищете особые и уникальные впечатления, обратите внимание на Dara Samui Beach Resort на пляже Чавенг - только для взрослых.