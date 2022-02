Dara Samui Beach Resort sur la plage de Chaweng - Adultes seulement - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Considéré comme le plus récent joyau de Koh Samui, ce complexe hôtelier de style Lanna propose des hébergements de luxe au cœur de la plage la plus célèbre de l'île. Situé dans le centre de Chewang Beach, vous pourrez profiter de tous les nombreux marchés ou simplement vous détendre sur la plage et bronzer. Ce complexe et spa 4 étoiles propose 57 chambres supérieures, six suites et quatre villas, chacune étant méticuleusement conçue avec de belles décorations thaïlandaises modernes et traditionnelles. Pour une expérience culinaire exclusive, les clients peuvent savourer la haute cuisine préparée par chefs hautement qualifiés, tout en profitant de la vue imprenable sur la mer. Si vous recherchez une expérience spéciale et unique, ne cherchez pas plus loin que le Dara Samui Beach Resort sur Chaweng Beach - Adults Only.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Dara Samui Beach Resort sur la plage de Chaweng - Adultes seulement , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Dara Samui Beach Resort sur la plage de Chaweng - Adultes seulement VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.