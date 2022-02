ดารา สมุย บีช รีสอร์ท บนหาดเฉวง - สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

รีสอร์ทสไตล์ล้านนาแห่งนี้ถือเป็นอัญมณีแห่งใหม่ล่าสุดของเกาะสมุย ให้บริการที่พักสุดหรูใจกลางชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะ ตั้งอยู่ใจกลางหาดเฉวง ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับตลาดมากมาย หรือเพียงแค่พักผ่อนบนชายหาดและอาบแดด รีสอร์ทและสปาระดับ 4 ดาวแห่งนี้มีห้องสุพีเรียร์ 57 ห้อง ห้องสวีท 6 ห้อง และวิลล่า 4 หลัง แต่ละห้องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยการตกแต่งที่สวยงาม ทันสมัย และแบบไทยดั้งเดิม สำหรับประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษ แขกสามารถดื่มด่ำกับอาหารชั้นสูงที่จัดเตรียมโดย เชฟมากฝีมือพร้อมชมวิวทะเลที่สวยงาม หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ที่พิเศษและไม่เหมือนใคร อย่ามองข้าม ดารา สมุย บีช รีสอร์ท บนหาดเฉวง - สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น

