Dara Samui Beach Resort am Chaweng Beach - Nur für Erwachsene - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Dieses Boutique-Resort im Lanna-Stil gilt als das neueste Juwel von Koh Samui und bietet luxuriöse Unterkünfte im Herzen des berühmtesten Strandes der Insel. Im Zentrum von Chewang Beach gelegen, können die Gäste all die vielen Märkte genießen oder einfach am Strand entspannen und ein Sonnenbad nehmen. Dieses 4-Sterne-Resort und Spa bietet 57 Superior-Zimmer, sechs Suiten und vier Villen, die alle sorgfältig mit schönen, modernen und traditionellen thailändischen Dekorationen gestaltet sind hochqualifizierte Köche, während Sie den atemberaubenden Blick auf das Meer genießen. Wenn Sie auf der Suche nach einem besonderen und einzigartigen Erlebnis sind, sind Sie im Dara Samui Beach Resort am Chaweng Beach - Adults Only genau richtig.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Dara Samui Beach Resort am Chaweng Beach - Nur für Erwachsene , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Dara Samui Beach Resort am Chaweng Beach - Nur für Erwachsene SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.