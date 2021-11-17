Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Кассия Пхукет в приоритетном порядке, и Кассия Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Отель Cassia на Пхукете, о котором все говорят, просто не утихает! Мы скучали по Я. Пхукет ждет и Кассия готова!

ПРЕБЫВАНИЕ: 1 ИЮЛЯ - 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА Потому что мы любим тебя, мы бросаем кучу угощений - вот как мы катимся

КАЖДУЮ НОЧЬ Я СПОТА С НАМИ МЫ БРОСИМ В БРЕККИ!

Остановитесь у нас на 2 ночи и получите кредит на 500 тайских батов на еду и напитки!

Когда дойдет до 5 ночей, вы, конечно, получите все, что указано выше, и мы добавим удивительный тайский ужин из южных морепродуктов.

Для тех замечательных людей, которые спят с нами 7 ночей и более, получите все это и бесплатный трансфер от / до аэропорта! *Принять условия

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