Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
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Отель Cassia на Пхукете, о котором все говорят, просто не утихает! Мы скучали по Я. Пхукет ждет и Кассия готова!
ПРЕБЫВАНИЕ: 1 ИЮЛЯ - 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
Потому что мы любим тебя, мы бросаем кучу угощений - вот как мы катимся
КАЖДУЮ НОЧЬ Я СПОТА С НАМИ МЫ БРОСИМ В БРЕККИ!
- Остановитесь у нас на 2 ночи и получите кредит на 500 тайских батов на еду и напитки!
- Когда дойдет до 5 ночей, вы, конечно, получите все, что указано выше, и мы добавим удивительный тайский ужин из южных морепродуктов.
- Для тех замечательных людей, которые спят с нами 7 ночей и более, получите все это и бесплатный трансфер от / до аэропорта!
*Принять условия
СКИДКИ ПО ВСЕМУ ОСТРОВУ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОСТЕЙ CASSIA, СОЗДАЮЩИХ ВАШ УДИВИТЕЛЬНЫЙ!
Удобства / Особенности
- Бесплатный Wi-Fi в номере и общественных местах
- Каждый люкс включает спальню, гостиную, туалет, кухню и балкон.
- Кухня оборудована микроволновой печью, холодильником, водонагревателем, кофеваркой и плитой.
- Уборка раз в неделю или по запросу.
- Маршрутный автобус Laguna
- Шаттл Лагуна
- Пляж Кассия на Бангтао
- Пейзажные бассейны и джакузи
- комби-бар
- Рынок 23
- Зрение
- Play Play
- Детские бассейны
- Детская открытая площадка
- Кассия СТАНОВИТСЯ
Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 5 отзывы
Если бы вы были гостем в Кассия Пхукет
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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3.4 Two Bedroom Suite Water View
Положительные
Отрицательные
- Front desk staff very good and helpful
- Quick, immediate advise from Front desk once our PCT test (negative) from airport was received at the hotel
- Having a hotel kitchen - in containers - located inside the garden / main pool area is ridiculous.
- The very noisy fans from the kitchen (which run most all times) are located below - at least - eight balconies and makes it impossible to use the balconies.
COE application procedure is a joke - many guests will not come until common sense comes into play
4.3 One Bedroom Suite
Положительные
Отрицательные
- cleangood service ,airy & good protocols
Hotel overall very good in all aspects ,maybe just let down a little by choice of menu & presentation of food in the rooms
5.0 Two Bedroom Suite Water View
Положительные
Отрицательные
- Mellow
- Clean
- Modern
- Trendy
- Soundproof
- Amazin
Cassia Phuket Sandbox offers guests a beautiful daily view of the most loveliest of landscapes. The decor and ambiance are superior to many other guest houses and unique in offering a full kitchen suite for guests who prefer preparing meals and dining in. The staff go above and beyond to provide care, comfort, and attention to details for each and every guest. Thank you for a wonderful vacation on our journey through challenging times. Stay safe and G-d bless.
4.4 One Bedroom Suite
Положительные
Отрицательные
- весело, хорошее место, чтобы оставаться свежим, современный фанк
- еда немного плохая, но не проблема, много ресторанов за углом!
Персонал был отличным, очень дружелюбным, услужливым и гостеприимным! Я бы вернулась туда в любое время, и кровать была такой прекрасной, что я спал как полено каждую ночь :-)
4.8 One Bedroom Loft Water View
Положительные
- Бесплатный шаттл
- Добрый персонал
- чистая комната
- соотношение цены и качества отличное
Мы выбрали этот отель из-за номеров в стиле апартаментов, и мы очень рады, что сделали это! Номера очень удобные, и это больше похоже на дом, чем на пребывание в отеле, чего мы и хотели. Персонал такой замечательный, бесплатные шаттлы очень полезны, чтобы легко добраться до Боут-авеню, и в целом отель очень чистый и удобный. Из-за недавних ограничений в Таиланде мы фактически продлим наше пребывание здесь, потому что это прекрасное место для отдыха и работы удаленно.
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