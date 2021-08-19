PHUKET TEST & GO

Отель Calypso Patong - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
7.4
оценка с
87
Обновление April 17, 2022
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
1 REVIEW

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Calypso Patong Hotel is no longer operating as an SANDBOX.

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Calypso Patong Hotel, расположенный в Патонг, Пхукет, это популярный выбор среди путешественников. Всего в 45 км от этого 3-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Массаж Sweet Lemongrass, Футбольный клуб Патонга, Малин Плаза Патонг. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Calypso Patong Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса, круглосуточная стойка регистрации. Гости могут выбрать из 28 номеров, каждый из которых излучает атмосферу полного покоя и гармонии. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой сада. Calypso Patong Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Счет
4.8/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇹🇭meechai yen

Проверено на 19/08/2021
Прибыл 04/08/2021
4.8 Classic Room
Положительные
  • room/lobby/staff
Отрицательные
  • nothing

very good hotel,very friendly and help all time. many restaurant andmany shop same area,rent new bike very good price to

Адрес / Карта

209/1-2 Nanai Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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