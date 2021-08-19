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Calypso Patong Hotel, расположенный в Патонг, Пхукет, это популярный выбор среди путешественников. Всего в 45 км от этого 3-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Массаж Sweet Lemongrass, Футбольный клуб Патонга, Малин Плаза Патонг. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Calypso Patong Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса, круглосуточная стойка регистрации. Гости могут выбрать из 28 номеров, каждый из которых излучает атмосферу полного покоя и гармонии. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой сада. Calypso Patong Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.