KRABI TEST & GO

BlueSotel SMART Краби Аонанг Бич - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.7
оценка с
570
Обновление March 14, 2022
BlueSotel SMART Krabi Aonang Beach - Image 0
BlueSotel SMART Krabi Aonang Beach - Image 1
BlueSotel SMART Krabi Aonang Beach - Image 2
BlueSotel SMART Krabi Aonang Beach - Image 3
BlueSotel SMART Krabi Aonang Beach - Image 4
BlueSotel SMART Krabi Aonang Beach - Image 5
+23 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

BlueSotel SMART - это ретритный отель только для взрослых в Аонанге, Краби, который предлагает альтернативные блаженные впечатления, улучшая расслабляющую и романтическую атмосферу. Отель расположен в 200 метрах от пляжа в наиболее многообещающем районе Аонанга. К услугам гостей 161 номер с современным концептуальным дизайном и видом на живописный пляж и известняковые горы.

Удобства / Особенности

  • спа
  • Уличный бассейн
  • На крыше
  • Ресторан и кафе "Дважды в день"
  • Бар у бассейна
  • Ресторан на крыше
  • Комната для переговоров
SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в BlueSotel SMART Краби Аонанг Бич , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ BlueSotel SMART Краби Аонанг Бич
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

1077 Aonang Soi 15, Moo 2, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

Отели-партнеры

Деревня на острове Саи-Пхи-Пхи
8.7
рейтинг с
3402 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Peace Laguna Resort 3 звезд
8.1
рейтинг с
3503 отзывы
Из ฿-1
Отель Vacation Village Phra Nang Inn
7.9
рейтинг с
2864 отзывы
Из ฿-1
Краби Ча Да Резорт
7.5
рейтинг с
634 отзывы
Из ฿-1
Виллы Scene Cliff View
9.1
рейтинг с
221 отзывы
Из ฿-1
Краби Ла Плайя Резорт
8
рейтинг с
1021 отзывы
Из ฿-1
Маленький курорт
8.1
рейтинг с
900 отзывы
Из ฿-1
Тайская деревня Чада
7.9
рейтинг с
691 отзывы
Из ฿-1
Ананта Бурин Резорт
8.2
рейтинг с
1479 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU