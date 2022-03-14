BlueSotel SMART Краби Аонанг Бич - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

BlueSotel SMART - это ретритный отель только для взрослых в Аонанге, Краби, который предлагает альтернативные блаженные впечатления, улучшая расслабляющую и романтическую атмосферу. Отель расположен в 200 метрах от пляжа в наиболее многообещающем районе Аонанга. К услугам гостей 161 номер с современным концептуальным дизайном и видом на живописный пляж и известняковые горы.