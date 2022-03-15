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Отель Chada Thai Village находится в нескольких минутах ходьбы от некоторых из лучших пляжей Краби, таких как залив Пхра Нанг. Здесь царит романтическая атмосфера и открывается живописный вид на бассейн и безмятежные сады. Красивые и просторные интерьеры всего курорта делают отдых гостей еще более приятным. Международный аэропорт Краби находится в 18,5 км. Предоставляется трансфер от / до аэропорта. Здания в тайском стиле от двух до трех этажей сочетают в себе лучшее в традиционном стиле с современными удобствами. Деловые путешественники найдут это идеальное место для бизнес-центра и конференц-залов. Предоставляется ряд услуг, в том числе услуги няни, прачечная, обслуживание номеров и экскурсии. На территории отеля также много удобств: фитнес-центр, открытый бассейн и спа-салон, где можно расслабиться несколькими способами. Чтобы забронировать номер в Chada Thai Village, просто выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.