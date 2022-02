Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Краби Ча Да Резорт в приоритетном порядке, и Краби Ча Да Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Курортный отель Krabi Cha Da, расположенный в 17,8 км от международного аэропорта Краби, предлагает своим гостям ряд пляжных вариантов, где не бывает толп, характерных для многих таких туристических направлений. Этот бутик-отель в курортном городе Краби предлагает все, от приключенческих видов спорта до простого отдыха. Гости могут посетить пляжи Ноппаратхара и Пхра Нанг, которые находятся примерно в 3,5 км от курорта. Скалолазание также доступно в Рейли. Курорт Krabi Cha Da также предлагает собственные возможности для отдыха, в том числе спа-салон, открытый бассейн, сад и фитнес-центр. Трансфер из аэропорта и обслуживание номеров обслуживают гостей, а услуги консьержа, услуги парковщика и бар у бассейна дополняют гостеприимство. Чтобы найти идеальный отдых, вам понадобится всего одна ночь в Krabi Cha Da Resort.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Краби Ча Да Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Краби Ча Да Резорт СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.