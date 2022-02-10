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Курортный отель Krabi Cha Da, расположенный в 17,8 км от международного аэропорта Краби, предлагает своим гостям ряд пляжных вариантов, где не бывает толп, характерных для многих таких туристических направлений. Этот бутик-отель в курортном городе Краби предлагает все, от приключенческих видов спорта до простого отдыха. Гости могут посетить пляжи Ноппаратхара и Пхра Нанг, которые находятся примерно в 3,5 км от курорта. Скалолазание также доступно в Рейли. Курорт Krabi Cha Da также предлагает собственные возможности для отдыха, в том числе спа-салон, открытый бассейн, сад и фитнес-центр. Трансфер из аэропорта и обслуживание номеров обслуживают гостей, а услуги консьержа, услуги парковщика и бар у бассейна дополняют гостеприимство. Чтобы найти идеальный отдых, вам понадобится всего одна ночь в Krabi Cha Da Resort.