KRABI TEST & GO

Краби Ла Плайя Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8
оценка с
1021
Обновление February 14, 2022
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Курорт Krabi La Playa (SHA Plus +) окружен двумя акрами изысканно оформленных садов. На курорте 123 номера с видом на Андаманское море. Поездка на автобусе из аэропорта до курортного отеля Krabi La Playa Resort (SHA Plus +) занимает менее 30 минут. Также имеются удобства для людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы все гости могли комфортно и весело провести время. Азиатская и западная кухня, а также вегетарианские блюда также доступны в курортном отеле Krabi La Playa (SHA Plus +). Гости могут побаловать себя традиционным тайским массажем и совершить несколько кругов в уникальном бассейне. Чтобы забронировать номер в курортном отеле Krabi La Playa Resort (SHA Plus +), выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

Удобства / Особенности

  • Free WiFi
  • Бассейны
  • Спа / Массаж
  • Ресторан
  • Бары
  • Тренажерный зал
  • Бильярдный стол
  • Сад
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Адрес / Карта

143 Moo 3, T.Aonang, A.Muang, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81000

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