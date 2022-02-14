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Курорт Krabi La Playa (SHA Plus +) окружен двумя акрами изысканно оформленных садов. На курорте 123 номера с видом на Андаманское море. Поездка на автобусе из аэропорта до курортного отеля Krabi La Playa Resort (SHA Plus +) занимает менее 30 минут. Также имеются удобства для людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы все гости могли комфортно и весело провести время. Азиатская и западная кухня, а также вегетарианские блюда также доступны в курортном отеле Krabi La Playa (SHA Plus +). Гости могут побаловать себя традиционным тайским массажем и совершить несколько кругов в уникальном бассейне. Чтобы забронировать номер в курортном отеле Krabi La Playa Resort (SHA Plus +), выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.