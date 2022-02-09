PHUKET TEST & GO

Иов Сударат - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
33
Обновление February 9, 2022
Baan Sudarat - Image 0
Baan Sudarat - Image 1
Baan Sudarat - Image 2
Baan Sudarat - Image 3
Baan Sudarat - Image 4
Baan Sudarat - Image 5
+11 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный в Пхукет, Baan Sudarat является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Рынок свежих продуктов Ban Zaan, Dive Supply, Торговый центр Jungcelon. Baan Sudarat также предлагает множество возможностей для обогащения вашего пребывания на Пхукете. Среди прочих удобств отеля - ежедневная уборка, услуги такси, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в общественных местах. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает фантастические удобства, включая открытый бассейн, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Baan Sudarat.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Иов Сударат , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Иов Сударат
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

120/1 Soi Nanai 2, Nanai Road, Patong Beach, Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Гостевой Дом - Квартира
6.2
рейтинг с
21 отзывы
Из ฿-1
The Senses Resort & Pool Villas Пхукет
8.5
рейтинг с
2063 отзывы
Из ฿-1
Отель Best Western Patong Beach
8.1
рейтинг с
1306 отзывы
Из ฿-1
Бризотель
8.6
рейтинг с
667 отзывы
Из ฿-1
Отель Calypso Patong
7.4
рейтинг с
87 отзывы
Из ฿-1
Бест Вестерн Патонг Бич
8
рейтинг с
1343 отзывы
Из ฿-1
The Lantern Resorts Patong
8.2
рейтинг с
1706 отзывы
Из ฿-1
Гранд Меркюр Пхукет Патонг
8.4
рейтинг с
1011 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU