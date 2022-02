Иов Сударат - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный в Пхукет, Baan Sudarat является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Рынок свежих продуктов Ban Zaan, Dive Supply, Торговый центр Jungcelon. Baan Sudarat также предлагает множество возможностей для обогащения вашего пребывания на Пхукете. Среди прочих удобств отеля - ежедневная уборка, услуги такси, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в общественных местах. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает фантастические удобства, включая открытый бассейн, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Baan Sudarat.

