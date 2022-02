จ๊อบ สุดารัตน์ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

บ้านสุดารัตน์เป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของภูเก็ต จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย ใกล้กับตลาดสดบ้านซ้าน, ไดฟ์ซัพพลาย, ศูนย์การค้าจังซีลอน บ้านสุดารัตน์ มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต ท่านจะได้เพลิดเพลินกับแม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้ง เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมในเมือง สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศและทำเลที่ตั้งอันเหมาะเจาะของบ้านสุดารัตน์

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง