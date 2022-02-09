Аяра Камала Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Прямо на водах залива Камала курорт Ayara Kamala теряет дар речи и радостно улыбается. Современная тайская архитектура дополняет его природное окружение, а кто-то может даже сказать, что это улучшает его. Каждый хорошо оформленный номер предлагает современный комфорт со всеми удобствами, которые вы ожидаете найти. Также не забудьте попросить виллу с частным бассейном или номер Делюкс с джакузи. Совершенно новый теннисный корт, тренажерный зал для сердечно-сосудистой системы и спа-центр с лечебным центром доступны за небольшую плату. Ночью пригласите любимого человека на ужин при свечах с видом на удивительный закат на Андаманском море. Каждое блюдо готовится профессиональным шеф-поваром отеля. Этот замечательный отель с кристально-голубыми водами океана подарит вам ощущение свежести и радости от незабываемых впечатлений.