Ayara Kamala Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Direkt am Wasser der Kamala Bay lässt das Ayara Kamala Resort einen sprachlos und vor Freude lächeln. Die zeitgenössische thailändische Architektur ergänzt die natürliche Umgebung, oder manche könnten sagen, sie verbessert. Jedes gut gestaltete Zimmer bietet modernen Komfort mit allen Annehmlichkeiten, die Sie erwarten. Fragen Sie auch nach einer privaten Poolvilla oder einem Deluxe-Zimmer mit Whirlpool. Ein brandneuer Tennisplatz, ein Raum für Herz-Kreislauf-Training und ein Spa mit einem Behandlungszentrum stehen gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung. Nehmen Sie Ihre Liebsten in der Nacht zu einem Abendessen bei Kerzenschein mit Blick auf den atemberaubenden Sonnenuntergang an der Andamanensee ein. Jedes Gericht wird vom professionellen Küchenchef des Hotels speziell zubereitet. Dieses wundervolle Hotel mit dem kristallblauen Meerwasser unter Ihnen wird Sie erfrischt und aufgeregt fühlen, Teil eines unvergesslichen Erlebnisses zu sein.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels