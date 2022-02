ไอยรา กมลา รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ไอยรา กมลา รีสอร์ท อยู่บนผืนน้ำของอ่าวกมลา พูดไม่ออกและยิ้มด้วยความยินดี สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยช่วยเสริมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือบางคนอาจบอกว่าปรับปรุง ห้องพักที่ออกแบบอย่างดีแต่ละห้องมอบความสะดวกสบายทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คุณคาดหวัง อย่าลืมขอพูลวิลล่าส่วนตัวหรือห้องดีลักซ์พร้อมจากุซซี่ มีสนามเทนนิสใหม่เอี่ยม ห้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ และสปาพร้อมศูนย์ทรีทเมนต์ให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ตอนกลางคืน พาคนที่คุณรักไปทานอาหารเย็นใต้แสงเทียนพร้อมชมพระอาทิตย์ตกที่ทะเลอันดามันที่น่าตื่นตาตื่นใจ อาหารทุกจานปรุงโดยเชฟมืออาชีพของโรงแรมโดยเฉพาะ โรงแรมที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้มีน้ำทะเลสีฟ้าใสราวคริสตัลอยู่เบื้องล่าง จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง