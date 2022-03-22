Анчанлина Отель - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Anchanlina расположен в самом сердце Чалонг, на Сои Та-Иад, напротив тренажерного зала Тайгер Муай Тай. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Anchanlina Hotel делает все возможное, чтобы ваше пребывание было как можно более комфортным. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, услуги такси, Wi-Fi в общественных местах, парковка - это лишь некоторые из удобств, которые выделяют Anchanlina Hotel среди других отелей города. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть полотенца, Wi-Fi, собственный бассейн, кондиционер, балкон или терраса, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня. Множество развлекательных предложений отеля гарантируют, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Anchanlina Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.