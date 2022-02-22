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Пятизвездочный отель Pullman Bangkok Grande Sukhumvit (сертифицированный SHA) предоставляет роскошные номера и услуги в одном из ведущих деловых, культурных и развлекательных районов Бангкока. Отель расположен недалеко от станций BTS Asok и MRT Sukhumvit, что обеспечивает удобное транспортное сообщение по городу. Среди достопримечательностей, расположенных в пределах пешей досягаемости или легко доступных от отеля, находятся Терминал 21, торговые центры EmQuartier, Международная больница Бумрунград, Сиам Парагон, CentralWorld и рынок Чатучак. Также легко добраться на общественном транспорте или такси до культурных достопримечательностей, таких как Большой дворец и Ват Пхо, а также ресторанов и развлекательных заведений Тонглор и Эккамай.

Все 325 просторных номеров и люксов оснащены отдельной ванной и душем, а также бесплатным Wi-Fi. В отеле есть тренажерный зал, спа-салон и поле для мини-гольфа. Главный ресторан Atelier предлагает ежедневный завтрак и обед "шведский стол", "шведский стол" из морепродуктов в пятницу / субботу вечером и воскресный бранч. В испанском ресторане и кафе / гастрономе подают блюда по меню. Лобби-бар с открытой террасой предлагает "счастливые часы" и закуски.