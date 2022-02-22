BANGKOK TEST & GO

Пуллман Бангкок Гранде Сукхумвит - AQ / ASQ

Bangkok
8.7
оценка с
4481
Обновление February 22, 2022
Pullman Bangkok Grande Sukhumvit - Image 0
Pullman Bangkok Grande Sukhumvit - Image 1
Pullman Bangkok Grande Sukhumvit - Image 2
Pullman Bangkok Grande Sukhumvit - Image 3
Pullman Bangkok Grande Sukhumvit - Image 4
Pullman Bangkok Grande Sukhumvit - Image 5
+54 фотографии
100% ДЕПОЗИТ
Партнерская больница Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Пуллман Бангкок Гранде Сукхумвит в приоритетном порядке, и Пуллман Бангкок Гранде Сукхумвит будет получать оплату напрямую от вас.

Booking requests for Pullman Bangkok Grande Sukhumvit are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Пятизвездочный отель Pullman Bangkok Grande Sukhumvit (сертифицированный SHA) предоставляет роскошные номера и услуги в одном из ведущих деловых, культурных и развлекательных районов Бангкока. Отель расположен недалеко от станций BTS Asok и MRT Sukhumvit, что обеспечивает удобное транспортное сообщение по городу. Среди достопримечательностей, расположенных в пределах пешей досягаемости или легко доступных от отеля, находятся Терминал 21, торговые центры EmQuartier, Международная больница Бумрунград, Сиам Парагон, CentralWorld и рынок Чатучак. Также легко добраться на общественном транспорте или такси до культурных достопримечательностей, таких как Большой дворец и Ват Пхо, а также ресторанов и развлекательных заведений Тонглор и Эккамай.

Все 325 просторных номеров и люксов оснащены отдельной ванной и душем, а также бесплатным Wi-Fi. В отеле есть тренажерный зал, спа-салон и поле для мини-гольфа. Главный ресторан Atelier предлагает ежедневный завтрак и обед "шведский стол", "шведский стол" из морепродуктов в пятницу / субботу вечером и воскресный бранч. В испанском ресторане и кафе / гастрономе подают блюда по меню. Лобби-бар с открытой террасой предлагает "счастливые часы" и закуски.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ
Поиск по всем 180+ отелям AQ
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Пуллман Бангкок Гранде Сукхумвит , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Пуллман Бангкок Гранде Сукхумвит
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Отели-партнеры

Mövenpick Hotel Sukhumvit 15 Бангкок
8.4
рейтинг с
4998 отзывы
Из ฿-1
Lohas Residences Сукхумвит
7.9
рейтинг с
2655 отзывы
Из ฿-1
Enrich Grand Hotel
8
рейтинг с
2 отзывы
Из ฿-1
Серебряная пальма
7.9
рейтинг с
461 отзывы
Из ฿-1
The Elegant Bangkok
8.2
рейтинг с
100 отзывы
Из ฿-1
Siam Mandarina Hotel Аэропорт Суварнабхуми
8
рейтинг с
88 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Гранд Сентер Пойнт Отель Терминал 21
8.8
рейтинг с
1221 отзывы
Из ฿-1
Два, три, уютный отель
8.7
рейтинг с
950 отзывы
Из ฿-1
Арт Отель
8.5
рейтинг с
436 отзывы
Из ฿-1
Вестин Гранде Сукхумвит, Бангкок
8.8
рейтинг с
443 отзывы
Из ฿-1
Отель Solaria Nishitetsu Бангкок
8
рейтинг с
29 отзывы
Из ฿-1
Королевский президент Бангкока
7.2
рейтинг с
1190 отзывы
Из ฿-1
Мадузи Отель
9.2
рейтинг с
73 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Asoke
8.8
рейтинг с
1665 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU