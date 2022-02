Партнерская больница Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Пуллман Бангкок Гранде Сукхумвит в приоритетном порядке, и Пуллман Бангкок Гранде Сукхумвит будет получать оплату напрямую от вас.

Пятизвездочный отель Pullman Bangkok Grande Sukhumvit (сертифицированный SHA) предоставляет роскошные номера и услуги в одном из ведущих деловых, культурных и развлекательных районов Бангкока. Отель расположен недалеко от станций BTS Asok и MRT Sukhumvit, что обеспечивает удобное транспортное сообщение по городу. Среди достопримечательностей, расположенных в пределах пешей досягаемости или легко доступных от отеля, находятся Терминал 21, торговые центры EmQuartier, Международная больница Бумрунград, Сиам Парагон, CentralWorld и рынок Чатучак. Также легко добраться на общественном транспорте или такси до культурных достопримечательностей, таких как Большой дворец и Ват Пхо, а также ресторанов и развлекательных заведений Тонглор и Эккамай. Все 325 просторных номеров и люксов оснащены отдельной ванной и душем, а также бесплатным Wi-Fi. В отеле есть тренажерный зал, спа-салон и поле для мини-гольфа. Главный ресторан Atelier предлагает ежедневный завтрак и обед "шведский стол", "шведский стол" из морепродуктов в пятницу / субботу вечером и воскресный бранч. В испанском ресторане и кафе / гастрономе подают блюда по меню. Лобби-бар с открытой террасой предлагает "счастливые часы" и закуски.

