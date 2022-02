Partner Ziekenhuis Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Pullman Bangkok Grande Sukhumvit zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Booking requests for Pullman Bangkok Grande Sukhumvit are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Het 5-sterrenhotel Pullman Bangkok Grande Sukhumvit (SHA-gecertificeerd) biedt luxe accommodatie en diensten in een van de belangrijkste zaken-, culturele en uitgaansgebieden van Bangkok. Het hotel ligt in de buurt van de stations BTS Asok en MRT Sukhumvit voor gemakkelijk vervoer door de stad. Tot de locaties op loopafstand of gemakkelijk te bereiken vanaf het hotel behoren Terminal 21, winkelcentra EmQuartier, Bumrungrad International Hospital, Siam Paragon, CentralWorld en Chatuchak Market. Ook gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of de taxi zijn culturele bezienswaardigheden zoals Grand Palace en Wat Pho, naast de eet- en uitgaansgelegenheden van Thonglor en Ekkamai. Alle 325 ruime kamers en suites hebben een apart bad en douche en gratis WiFi. Tot de hotelfaciliteiten behoren een fitnessruimte, een spa en minigolf. Het hoofdrestaurant "Atelier" biedt dagelijks een ontbijt- en lunchbuffet, een zeevruchtenbuffet op vrijdag- / zaterdagavond en een zondagsbrunch. Een Spaans restaurant en een café / broodjeszaak serveren een à la carte menu. De lobbybar heeft een buitenterras en biedt happy hours en snacks.

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels