Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Королевский президент Бангкока в приоритетном порядке, и Королевский президент Бангкока будет получать оплату напрямую от вас.

Royal President Hotel Bangkok в партнерстве с World Medical Hospital теперь доступен для пребывания в Бангкоке в рамках альтернативного государственного карантина (ASQ).

Мы предлагаем вам замечательный пакет услуг, чтобы оставаться в безопасности с нашей круглосуточной службой медперсонала. Наш отель расположен на Sukhumvit Soi 15 и предлагает просторные номера по разумной цене.