Всего AQ гостиничных номеров 120 Спальни
Партнерская больница World Medical Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 15 торопиться!
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Королевский президент Бангкока в приоритетном порядке, и Королевский президент Бангкока будет получать оплату напрямую от вас.
Royal President Hotel Bangkok в партнерстве с World Medical Hospital теперь доступен для пребывания в Бангкоке в рамках альтернативного государственного карантина (ASQ).
Мы предлагаем вам замечательный пакет услуг, чтобы оставаться в безопасности с нашей круглосуточной службой медперсонала.
Наш отель расположен на Sukhumvit Soi 15 и предлагает просторные номера по разумной цене.
Удобства / Особенности
- COVID-19 screening tests (1 times)
- Круглосуточная медсестра
- Ежедневный мониторинг здоровья под наблюдением медсестры
- Полный пансион (3-разовое питание на человека в день)
- Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет
- Бесплатные 4 бутылки питьевой воды в день.
- ТВ с национальными и международными каналами
- СВЧ
- Мини-кухня с набором столовых приборов (только в номере люкс)
- Доставка еды и напитков в номер со скидкой 20%
- Трансфер из аэропорта в отель - одна поездка.
Счет
3.7/5
Очень хороший
На основе 11 отзывы
Если бы вы были гостем в Королевский президент Бангкока
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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3.4 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Test was taken at night. Result by early the next morning. Room spacious. Good airport pickup service.
- Poor communication, especially on the Day 5-7 PCR test changes. Food taste was very poor. No fruit.
Very average, but we did not have a choice, there was limited supply and this was the cheapest option
2.9 Deluxe Room
Положительные Отрицательные
I think is all outdated. When I read Royal I think of luxury. No way, cupboards and shower could have a redone. The pool is more like a dirty fishpond. Clean it up guys!!!
2.6 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- The RT-PCR testing and the stuff
- aircondition very bad smell, you can say stinking,
- bathroom in bad condition,
- old and long time no renovation
- food cold
pictures in offer and the reality not the same, this makes me angry. sorry that i have to say this.
i would not book it again.
4.2 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Shuttle Service
- Sehr freundliches und hilfsbereites Personal
Alles i.O. Nach der Buchung sofortige Bestätigung mit genauer Beschreibung was zu tun ist. Sehr gute Kommunikation.
3.2 Deluxe Room
Положительные Отрицательные
- Arrival at hotel disorganized. I was given the wrong room but they couldn't find for the test. Requested non smoking room. Room posted non smoking. Everything full of smoke. I could barely breathe. No food choices.. you ate (if you could) what was delivered. Lunch was barely edible. Dinner and breakfast were horrible.
Don't stay. Old facilities. Paint peeling off of building. Don't stay. Really don't stay here at all.
4.7 Deluxe Room
Положительные
- Staff is very helpful
- Clean and big room space
- After 1 PCR test you can go out to “relax zone”
- food you can choose from 3 options
- Direct contact via Line or Wechat
- Shopping from 7/11
We spend in this hotel 10 days. Food, room, services all is fine. Of course every time you can find some small things but in reality we spend in this hotel 10 comfortable days with perfect services. Thanks for your care about us.
2.3 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- พนักงาน บริการดีน่ารักค่ะ
- ห้องไม่เก็บเสียง ได้ยินเพื่อนข้างห้องเสียงดังทุกคน นอนหลับไม่สนิทเกิดการระแรง แถมมาเคาะห้องผิด(ห้องติดกันเป็นแขกคนจีนมาเคาะห้องหาเพื่อนแต่ผิดห้อง) มีกลิ่นบุหรี่ตอนกลางคืนทุกวัน(ที่จองคือไม่สูบบุหรี่ค่ะ)
พักทีนี่เสียสุขภาพมาก นอนไม่ค่อยหลับ มีเสียงรบกวนทุกวันและได้กลิ่นบุหรี่จากคนข้างห้องด้วยค่ะ เคยแจ้งว่าแขกคนจีนเค้ามาเคาะห้อง ทำให้ไม่รู้สึกปลอดภัย แต่ทางโรงแรมแค่บอกว่าให้ล้อคห้องดีๆ แล้วจะให้ คนเดินยามบ่อยขึ้น.😓😓 เป็นการแก้ไขแบบเอ่อ ? ไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะ เราเป็นผู้หญิงคนเดียวมานอนแบบนี้มันไม่ปลอดภัยอยู่แล้วยังต้องระวังตัวเรื่องคนรอบข้างเครียดเลยค่ะ
3.8 Family Suite
Положительные
Отрицательные
- Очень просторный люкс
- Superfreundliches Personal
- Немедленно на месте, если потребуется помощь
- Еда в основном хорошая.
- Если не вкусно, то полезно для фигуры.
- Smart TV с приложением Netflix
- Очень спокойно
- Интернет сильно колеблется
- Отличное заведение, но это было 20 лет назад, а сейчас в плохом состоянии.
Эти 14 ночей прошли очень быстро. Вероятно, это также связано с элегантными 95 кв. Достаточно места для нас (нас было трое), чтобы сохранить конфиденциальность. 2 спальни, каждая с ванной, кухня с микроволновой печью и холодильником, даже стиральная машина была там. Никакой скуки, потому что с нами был компьютер и iPad. Я могла немного поработать, и две мои милашки проводили время в другом месте. Отель стареет и ветшает. Но для меня это было не так важно, потому что основное внимание уделялось размеру. И есть несколько доступных альтернатив. Персонал быстро прибывает на место и также выполнил наши особые пожелания. Вам должны понравиться три теста Covid :-), но это часть плана. В общем, идеально подходит для нашей цели.
4.7 Deluxe Room
Положительные Отрицательные
- Пол в комнате выглядит немного старым.
хорошее расположение, просторный номер Подходит для содержания под стражей ............................................... .. ..........
5.0 Deluxe Room
Положительные Отрицательные
- они не разрешили мне находиться вне комнаты на один час после первого отрицательного теста на ПЦР
персонал лучший
они дали мне дополнительные фрукты и йогурт
они дали мне бесплатные бутылки с водой
они дали мне все, что я действительно хотел
4.1 Family Suite
Положительные
Отрицательные
- Достаточно места, чтобы все могли дышать. PlayStation была отличной идеей. Обслуживание было отличным.
- У нас нет цветов, так что это выглядит очень грустно ..
Пол отверстие было завернуто, так что там можно было упасть за петли. Я думаю, что это необходимо из-за Corona.
Вы можете выбрать из 3-х блюд за один прием пищи и с карты, все остальное Коста дополнительно.
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