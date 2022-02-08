BANGKOK TEST & GO

Арт Отель - AQ / ASQ

Bangkok
8.5
оценка с
436
Обновление February 8, 2022
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15 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 60 Спальни
Партнерская больница World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Арт Отель в приоритетном порядке, и Арт Отель будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Делюкс номер 32
฿32,000 - 10 Day AQ
฿23,800 - 7 Day AQ
฿16,800 - 5 Day Test & Go
฿11,900 - 4 Day Test & Go
฿10,800 - 2 Day Test & Go
฿5,900 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон (полный доступ)
  • Семейные люксы
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Вегетарианские блюда
  • Коврик для йоги

Отель Arte расположен в самом центре района Сукхумвит в Бангкоке, всего в нескольких шагах от городской транспортной системы. К услугам гостей комфортабельное и удобное проживание. Гости могут бесплатно пользоваться такими удобствами, как круглогодичный бассейн, фитнес-центр и сауна. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории, чтобы гости могли всегда оставаться на связи.

Полностью меблированные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом. Деловым путешественникам предоставляются гладильные принадлежности. В каждом номере есть собственная ванная комната с ванной или душем, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, пушистыми полотенцами и феном. В некоторых номерах есть балкон с видом на город.

В отеле Arte работает круглосуточная стойка регистрации, где гости могут порекомендовать путешествия, организовать бронирование туров, а также решить любые туристические вопросы. Парковка на территории отеля предоставляется бесплатно. Также можно воспользоваться услугами парковщика.

Чтобы пообедать, гости могут отправиться в знаменитый торговый центр Terminal 21, где представлен широкий выбор блюд местной тайской и бесчисленной интернациональной кухни. Ночные развлечения также находятся в нескольких минутах ходьбы и нескольких минутах езды на поезде. Круглосуточные магазины, супермаркеты и аптеки находятся в нескольких минутах ходьбы.

Станции наземного метро Sukhumvit и BTS Skytrain расположены в 5-10 минутах ходьбы. Всего в 10 минутах езды на метро и надземном метро гости могут посетить многие из известных торговых центров Бангкока и исторические достопримечательности, которые необходимо посетить. Международный аэропорт Суварнабхуми находится в 26 км.

Удобства / Особенности

  • Дважды скрининговый тест на COVID-19
  • Бесплатная консультация врача по видеосвязи
  • Дипломированная медсестра круглосуточно дежурит в отеле в режиме ожидания.
  • Бесплатный сертификат COVID-19 выдается по завершении карантина
  • Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
  • Smart TV 42 дюйма (с Netflix, Youtube) Трансфер из аэропорта в отель в одну сторону
  • Питание в номер 3-разовое питание (Тщательно подобранный план питания с выбором блюд интернациональной и тайской кухни)
  • Скидка 30% на меню а ля карт
  • Бесплатный полностью укомплектованный мини-бар (безалкогольные) и закуски, пополнение за дополнительную плату
  • Бесплатные 4 бутылки питьевой воды в день, кофе и чай в номере
  • Бесплатная уборка
  • Доступ в зону Sky Lounge после шестого дня карантина
  • Коврик для йоги предоставляется во всех комнатах
  • Велотренажер во всех люксах
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Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 15 отзывы
Рейтинг
Отлично
10
Очень хороший
4
В среднем
1
Бедные
0
Ужасный
0
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🇬🇧Max Radford

Проверено на 08/02/2022
Прибыл 02/02/2022
4.5 Deluxe Room
Положительные     
  • Room is modern, clean and spacious
  • Air con is great and very cold
  • Bed was extremely comfortable
  • Staff were very friendly and took care of us
  • Roof top lounge
Отрицательные
  • WiFi isn’t the best

Just finished our 7 day quarantine at the Arte hotel Bangkok and I was really impressed with how good it has been.

I highly recommend this hotel, the room was amazing and spacious, with great bathroom, we had a powerful and hot shower aswell as a spacious bath tub.

Aircon was lovely and cold and bed was very comfortable, with large tv on the wall with Netflix and YouTube.

Hotel allowed 45 mins per day on the rooftop lounge after day 3

Staff were amazing, they took good care of us during our stay.

Food was okay, they had lots of choices and each day was different which I liked.

Great stay, highly recommend 👍

🇬🇧Graham Hall

Проверено на 03/02/2022
Прибыл 31/01/2022
4.8 Jacuzzi Suite
Положительные     
  • Great Food 3 meals a day
  • Good Netflix for entertainment
  • Room to move about the suite
  • Exercise machine
  • 2 toilets
  • 2 showers
  • Jacuzzi
  • Very clean and staff happy to help
Отрицательные
  • WiFi good but not strong
  • Maybe needs booster on the 8th Floor

I arrived early morning 7am, was welcomed and checked in My luggage was taken to the room and I was shown the various controls All staff in full PPE and visors so very safe for me and them Staff always happy to help with extra coffee laundry bags etc.

I am currently in day 4 of 7 but it seems like only yesterday I arrived. I would recommend the extra cost of the suite to give you ease of movement whilst being contained.

🇹🇭Paween-on Teerawiboonsin

Проверено на 02/01/2022
Прибыл 17/01/2021
4.7 Deluxe Room

Great services from the hotel staffs. The location of the hotel is very convenient as it is near Terminal 21 and BTS Station.

🇳🇱Meeuwenoord

Проверено на 17/12/2021
Прибыл 10/12/2021
4.7 Deluxe Room
Положительные     
  • Helpfunctie staff
Отрицательные

Nice and clean. Near Nana station for Superrich and Terminal 21 for Phone card. Good location!! 3 minuten walk

🇬🇧Justyna Anna Borkowska

Проверено на 26/11/2021
Прибыл 12/11/2021
2.7 Deluxe Room
Положительные     
  • Staff was pretty ok
Отрицательные
  • Overpriced! Cleaning standards far away from expected specially during Covid time,

Generally I wouldn’t recommend this place as it wasn’t meet my requirements-besides on website was different stated,

🇩🇪heinz guenther rosenkranz

Проверено на 19/10/2021
Прибыл 02/10/2021
3.8 Premier Room
Положительные     
  • Smooth and delightful stay
Отрицательные
  • Sometimes laud emploees talking

I Certainly can recommend this hotel to anyone and friends for a peaceful stay in bangkok The staff was kind and very helpfull

🇹🇭Jam

Проверено на 29/09/2021
Прибыл 08/09/2021
4.3 Deluxe Room

overall the stay was great! staff are friendly and kind! however the wifi connection was not that good but it was quite ok. it was a comfortable stay for me

🇵🇭Michael Dacono

Проверено на 31/08/2021
Прибыл 17/08/2021
4.5 Deluxe Room
Положительные     
  • Staff is generous and kind. They will attend to your needs right on. Great place to stay
Отрицательные
  • Wifi is slow but not a problem if you have a Thailand Sim card

Please keep up the good work! Thank you for letting me have a great place to stay during my quarantine period!

🇨🇳zhanghongfan

Проверено на 18/08/2021
Прибыл 10/08/2021
5.0 Deluxe Room
Положительные     
  • clean room
  • nice welcome snacks
  • hot water
  • good wifi connection
  • most importantly, delicious food!
Отрицательные
  • no

excellent experience and a great choice for self-quarantine.

suggestion:may provide diet food , a good chance to exercise during quarantine time.

🇯🇵YUKI KAWAMURA

Проверено на 30/06/2021
Прибыл 15/06/2021
4.8 Deluxe Room
Положительные     
  • ・ Красивая комната
  • ·Хороший вид
  • ·вкусное блюдо
Отрицательные
  • ・ Управление кондиционером

Это мой первый карантинный период. Я не знала, как оставаться так долго, но вещи, которые были приготовлены в номере, помогают мне с комфортом. В этом мне помогают бесплатный Wi-Fi, телевизор, хороший вид и вкусная еда. Это немыслимое обычное время в Японии. Большое спасибо.

🇺🇸Christine

Проверено на 04/06/2021
Прибыл 08/04/2021
4.6 Deluxe Room
Положительные     
  • Самая удобная кровать
  • Хороший декор. Очень понравилось освещение
  • Отличная еда на вкус, и она была достаточно теплой. Хороший выбор и настоящие тарелки / столовое серебро.
  • Окно открывается
Отрицательные
  • Wi-Fi был медленным
  • Не так много каналов на ТВ / не умный телевизор

Фантастический отдых в отеле Arte. Персонал был профессиональным, еда вкусная, и очень удобная кровать, Прекрасные окна от пола до потолка, которые открываются. Это были просто хорошие 10 дней. Без вопросов. Отличный персонал.

🇬🇧Bev Stubbs

Проверено на 01/06/2021
Прибыл 19/05/2021
4.2 Premier Room

У меня 14-й и последний день карантина в отеле Arte, и я очень рекомендую этот отель для вашего ASQ в Таиланде. Персонал был очень эффективным и услужливым на протяжении всего периода. В некоторых случаях выходит за рамки того, что можно было бы ожидать. Еда также была хорошей с выбором тайских, западных и вегетарианских блюд на все три приема пищи. Блюда доставляются оперативно и горячими в назначенные сроки. Личные запросы на такие блюда, как жареный рис с курицей или карри с курицей Пенанг, не входящие в меню дня, также были удовлетворены без дополнительной оплаты. Есть быстрое соединение Wi-Fi и Netflix доступен на телевизоре. Карантин и лечебные процедуры хороши и строго соблюдаются. Четырнадцатидневный карантин - не лучший способ начать отпуск, но персонал и руководство отеля сделали пребывание в отеле максимально простым и спокойным.

🇮🇪Christopher Stephen Whearty

Проверено на 17/05/2021
Прибыл 30/04/2021
4.7 Deluxe Room
Положительные     
  • Отличный душ.
  • Превосходный Wi-Fi.
  • Хороший выбор телеканалов (тайский, английский, китайский, арабский)
  • Еда была хорошей.
  • Медсестра услужливая и профессиональная.
  • Очень приятный персонал.
Отрицательные
  • Плохой вид из моей комнаты на 5 этаже.

Мое пребывание в течение 10 ночей в отеле Arte в Бангкоке было хорошим опытом. Меня обслуживали 3 раза в день с 3 вариантами питания каждый раз (тайское, международное или вегетарианское). Wi-Fi в отеле был отличным, что означает, что мне никогда не было скучно. Ванные комнаты были на высшем уровне, и общая чистота была великолепной. В отеле есть отличные меры по борьбе с Covid на всех уровнях, и меня дважды проверяли (день 5 и день 9). Медсестра была профессиональной и вежливой. В целом, я определенно рекомендую этот отель, так как он находится недалеко от аэропорта и автовокзала, если вы хотите уехать после карантина. Спасибо Arte Hotel.

🇬🇧Thomas Richmond

Проверено на 10/05/2021
Прибыл 24/04/2021
4.3 Deluxe Room
Положительные     
  • Просторная комната
  • Хорошая еда
  • Отличное общение
  • Внимательный персонал
  • Балкон!
Отрицательные
  • Никто

Для отеля ASQ с бюджетным диапазоном этого отеля это был действительно хороший опыт. Безусловно, безопасность - приоритет №1.

Вы приедете на служебной машине, вас оформят на улице и доставят в вашу комнату. У меня был десятидневный пакет, и в соответствии с законодательством правительства мне разрешили выходить из комнаты только для тестов на Covid.

Сам номер был просторным, с большой ванной, приличным телевизором и балконом, который есть в очень немногих отелях ASQ.

Еда доставляется три раза в день и была на очень хорошем уровне. Я ел в основном тайскую кухню, но европейские блюда тоже были хороши.

Персонал отеля был замечательным, всегда был рад ответить на вопросы, очень вежлив, как и следовало ожидать в Таиланде, и поддерживал вас, насколько мог, учитывая, что вы находитесь в ASQ.

Я бы порекомендовал этот отель, это то, что вы думаете о его ASQ, и есть все необходимое, чтобы сделать его комфортным.

🇮🇳Sivasaravanan Venka

Проверено на 13/03/2021
Прибыл 25/02/2021
4.5 Deluxe Room

Мое пребывание в карантине было очень приятным. Они хорошо обо мне позаботились. Скорость Wi-Fi в отеле была медленной, это было проблемой для меня, но мне дали бесплатную сим-карту с данными на 14 дней. Так мне стало легче и лучше. В целом, Таиланд действительно хорошо поработал над карантином с хорошим качеством обслуживания с самого начала. Так что я дам хорошую оценку сервису. Большое спасибо за услугу

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Адрес / Карта

29 Sukhumvit Soi 19, Sukhumvit Road, Wattana, 10110 Bangkok, Thailand

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