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Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Арт Отель в приоритетном порядке, и Арт Отель будет получать оплату напрямую от вас.

Отель Arte расположен в самом центре района Сукхумвит в Бангкоке, всего в нескольких шагах от городской транспортной системы. К услугам гостей комфортабельное и удобное проживание. Гости могут бесплатно пользоваться такими удобствами, как круглогодичный бассейн, фитнес-центр и сауна. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории, чтобы гости могли всегда оставаться на связи.

Полностью меблированные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом. Деловым путешественникам предоставляются гладильные принадлежности. В каждом номере есть собственная ванная комната с ванной или душем, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, пушистыми полотенцами и феном. В некоторых номерах есть балкон с видом на город.

В отеле Arte работает круглосуточная стойка регистрации, где гости могут порекомендовать путешествия, организовать бронирование туров, а также решить любые туристические вопросы. Парковка на территории отеля предоставляется бесплатно. Также можно воспользоваться услугами парковщика.

Чтобы пообедать, гости могут отправиться в знаменитый торговый центр Terminal 21, где представлен широкий выбор блюд местной тайской и бесчисленной интернациональной кухни. Ночные развлечения также находятся в нескольких минутах ходьбы и нескольких минутах езды на поезде. Круглосуточные магазины, супермаркеты и аптеки находятся в нескольких минутах ходьбы.

Станции наземного метро Sukhumvit и BTS Skytrain расположены в 5-10 минутах ходьбы. Всего в 10 минутах езды на метро и надземном метро гости могут посетить многие из известных торговых центров Бангкока и исторические достопримечательности, которые необходимо посетить. Международный аэропорт Суварнабхуми находится в 26 км.