Всего AQ гостиничных номеров 60 Спальни
Партнерская больница World Medical Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 34 торопиться!
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Арт Отель в приоритетном порядке, и Арт Отель будет получать оплату напрямую от вас.
Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Делюкс номер 32m²
฿32,000 - 10 Day AQ
฿23,800 - 7 Day AQ
฿16,800 - 5 Day Test & Go
฿11,900 - 4 Day Test & Go
฿10,800 - 2 Day Test & Go
฿5,900 - 1st Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон (полный доступ)
- Семейные люксы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Вегетарианские блюда
- Коврик для йоги
Отель Arte расположен в самом центре района Сукхумвит в Бангкоке, всего в нескольких шагах от городской транспортной системы. К услугам гостей комфортабельное и удобное проживание. Гости могут бесплатно пользоваться такими удобствами, как круглогодичный бассейн, фитнес-центр и сауна. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории, чтобы гости могли всегда оставаться на связи.
Полностью меблированные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом. Деловым путешественникам предоставляются гладильные принадлежности. В каждом номере есть собственная ванная комната с ванной или душем, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, пушистыми полотенцами и феном. В некоторых номерах есть балкон с видом на город.
В отеле Arte работает круглосуточная стойка регистрации, где гости могут порекомендовать путешествия, организовать бронирование туров, а также решить любые туристические вопросы. Парковка на территории отеля предоставляется бесплатно. Также можно воспользоваться услугами парковщика.
Чтобы пообедать, гости могут отправиться в знаменитый торговый центр Terminal 21, где представлен широкий выбор блюд местной тайской и бесчисленной интернациональной кухни. Ночные развлечения также находятся в нескольких минутах ходьбы и нескольких минутах езды на поезде. Круглосуточные магазины, супермаркеты и аптеки находятся в нескольких минутах ходьбы.
Станции наземного метро Sukhumvit и BTS Skytrain расположены в 5-10 минутах ходьбы. Всего в 10 минутах езды на метро и надземном метро гости могут посетить многие из известных торговых центров Бангкока и исторические достопримечательности, которые необходимо посетить. Международный аэропорт Суварнабхуми находится в 26 км.
Удобства / Особенности
- Дважды скрининговый тест на COVID-19
- Бесплатная консультация врача по видеосвязи
- Дипломированная медсестра круглосуточно дежурит в отеле в режиме ожидания.
- Бесплатный сертификат COVID-19 выдается по завершении карантина
- Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
- Smart TV 42 дюйма (с Netflix, Youtube) Трансфер из аэропорта в отель в одну сторону
- Питание в номер 3-разовое питание (Тщательно подобранный план питания с выбором блюд интернациональной и тайской кухни)
- Скидка 30% на меню а ля карт
- Бесплатный полностью укомплектованный мини-бар (безалкогольные) и закуски, пополнение за дополнительную плату
- Бесплатные 4 бутылки питьевой воды в день, кофе и чай в номере
- Бесплатная уборка
- Доступ в зону Sky Lounge после шестого дня карантина
- Коврик для йоги предоставляется во всех комнатах
- Велотренажер во всех люксах
Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 15 отзывы
Если бы вы были гостем в Арт Отель
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Арт ОтельСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ
4.5 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Room is modern, clean and spacious
- Air con is great and very cold
- Bed was extremely comfortable
- Staff were very friendly and took care of us
- Roof top lounge
Just finished our 7 day quarantine at the Arte hotel Bangkok and I was really impressed with how good it has been.
I highly recommend this hotel, the room was amazing and spacious, with great bathroom, we had a powerful and hot shower aswell as a spacious bath tub.
Aircon was lovely and cold and bed was very comfortable, with large tv on the wall with Netflix and YouTube.
Hotel allowed 45 mins per day on the rooftop lounge after day 3
Staff were amazing, they took good care of us during our stay.
Food was okay, they had lots of choices and each day was different which I liked.
Great stay, highly recommend 👍
4.8 Jacuzzi Suite
Положительные
Отрицательные
- Great Food 3 meals a day
- Good Netflix for entertainment
- Room to move about the suite
- Exercise machine
- 2 toilets
- 2 showers
- Jacuzzi
- Very clean and staff happy to help
- WiFi good but not strong
- Maybe needs booster on the 8th Floor
I arrived early morning 7am, was welcomed and checked in
My luggage was taken to the room and I was shown the various controls
All staff in full PPE and visors so very safe for me and them
Staff always happy to help with extra coffee laundry bags etc.
I am currently in day 4 of 7 but it seems like only yesterday I arrived.
I would recommend the extra cost of the suite to give you ease of movement whilst being contained.
4.7 Deluxe Room
Great services from the hotel staffs. The location of the hotel is very convenient as it is near Terminal 21 and BTS Station.
4.7 Deluxe Room
Положительные Отрицательные
Nice and clean. Near Nana station for Superrich and Terminal 21 for Phone card.
Good location!! 3 minuten walk
2.7 Deluxe Room
Положительные Отрицательные
- Overpriced! Cleaning standards far away from expected specially during Covid time,
Generally I wouldn’t recommend this place as it wasn’t meet my requirements-besides on website was different stated,
3.8 Premier Room
Положительные
Отрицательные
- Smooth and delightful stay
- Sometimes laud emploees talking
I Certainly can recommend this hotel to anyone and friends for a peaceful stay in bangkok
The staff was kind and very helpfull
4.3 Deluxe Room
overall the stay was great! staff are friendly and kind! however the wifi connection was not that good but it was quite ok. it was a comfortable stay for me
4.5 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Staff is generous and kind. They will attend to your needs right on. Great place to stay
- Wifi is slow but not a problem if you have a Thailand Sim card
Please keep up the good work! Thank you for letting me have a great place to stay during my quarantine period!
5.0 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- clean room
- nice welcome snacks
- hot water
- good wifi connection
- most importantly, delicious food!
excellent experience and a great choice for self-quarantine.
suggestion:may provide diet food , a good chance to exercise during quarantine time.
4.8 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- ・ Красивая комната
- ·Хороший вид
- ·вкусное блюдо
- ・ Управление кондиционером
Это мой первый карантинный период.
Я не знала, как оставаться так долго, но вещи, которые были приготовлены в номере, помогают мне с комфортом.
В этом мне помогают бесплатный Wi-Fi, телевизор, хороший вид и вкусная еда.
Это немыслимое обычное время в Японии.
Большое спасибо.
4.6 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Самая удобная кровать
- Хороший декор. Очень понравилось освещение
- Отличная еда на вкус, и она была достаточно теплой. Хороший выбор и настоящие тарелки / столовое серебро.
- Окно открывается
- Wi-Fi был медленным
- Не так много каналов на ТВ / не умный телевизор
Фантастический отдых в отеле Arte. Персонал был профессиональным, еда вкусная, и очень удобная кровать, Прекрасные окна от пола до потолка, которые открываются. Это были просто хорошие 10 дней. Без вопросов. Отличный персонал.
4.2 Premier Room
У меня 14-й и последний день карантина в отеле Arte, и я очень рекомендую этот отель для вашего ASQ в Таиланде.
Персонал был очень эффективным и услужливым на протяжении всего периода. В некоторых случаях выходит за рамки того, что можно было бы ожидать.
Еда также была хорошей с выбором тайских, западных и вегетарианских блюд на все три приема пищи. Блюда доставляются оперативно и горячими в назначенные сроки. Личные запросы на такие блюда, как жареный рис с курицей или карри с курицей Пенанг, не входящие в меню дня, также были удовлетворены без дополнительной оплаты.
Есть быстрое соединение Wi-Fi и Netflix доступен на телевизоре.
Карантин и лечебные процедуры хороши и строго соблюдаются.
Четырнадцатидневный карантин - не лучший способ начать отпуск, но персонал и руководство отеля сделали пребывание в отеле максимально простым и спокойным.
4.7 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Отличный душ.
- Превосходный Wi-Fi.
- Хороший выбор телеканалов (тайский, английский, китайский, арабский)
- Еда была хорошей.
- Медсестра услужливая и профессиональная.
- Очень приятный персонал.
- Плохой вид из моей комнаты на 5 этаже.
Мое пребывание в течение 10 ночей в отеле Arte в Бангкоке было хорошим опытом. Меня обслуживали 3 раза в день с 3 вариантами питания каждый раз (тайское, международное или вегетарианское). Wi-Fi в отеле был отличным, что означает, что мне никогда не было скучно. Ванные комнаты были на высшем уровне, и общая чистота была великолепной. В отеле есть отличные меры по борьбе с Covid на всех уровнях, и меня дважды проверяли (день 5 и день 9). Медсестра была профессиональной и вежливой. В целом, я определенно рекомендую этот отель, так как он находится недалеко от аэропорта и автовокзала, если вы хотите уехать после карантина. Спасибо Arte Hotel.
4.3 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Просторная комната
- Хорошая еда
- Отличное общение
- Внимательный персонал
- Балкон!
Для отеля ASQ с бюджетным диапазоном этого отеля это был действительно хороший опыт. Безусловно, безопасность - приоритет №1.
Вы приедете на служебной машине, вас оформят на улице и доставят в вашу комнату. У меня был десятидневный пакет, и в соответствии с законодательством правительства мне разрешили выходить из комнаты только для тестов на Covid.
Сам номер был просторным, с большой ванной, приличным телевизором и балконом, который есть в очень немногих отелях ASQ.
Еда доставляется три раза в день и была на очень хорошем уровне. Я ел в основном тайскую кухню, но европейские блюда тоже были хороши.
Персонал отеля был замечательным, всегда был рад ответить на вопросы, очень вежлив, как и следовало ожидать в Таиланде, и поддерживал вас, насколько мог, учитывая, что вы находитесь в ASQ.
Я бы порекомендовал этот отель, это то, что вы думаете о его ASQ, и есть все необходимое, чтобы сделать его комфортным.
4.5 Deluxe Room
Мое пребывание в карантине было очень приятным. Они хорошо обо мне позаботились. Скорость Wi-Fi в отеле была медленной, это было проблемой для меня, но мне дали бесплатную сим-карту с данными на 14 дней. Так мне стало легче и лучше. В целом, Таиланд действительно хорошо поработал над карантином с хорошим качеством обслуживания с самого начала. Так что я дам хорошую оценку сервису. Большое спасибо за услугу
Ближайшие отели Test & Go