Le Pullman Bangkok Grande Sukhumvit 5 étoiles (certifié SHA) propose un hébergement et des services de luxe dans l'un des principaux quartiers d'affaires, culturels et de divertissement de Bangkok. L'hôtel est situé à proximité des stations BTS Asok et MRT Sukhumvit pour un transport pratique dans toute la ville. Parmi les sites accessibles à pied ou facilement accessibles depuis l'hôtel, vous trouverez le terminal 21, les centres commerciaux EmQuartier, l'hôpital international de Bumrungrad, Siam Paragon, CentralWorld et le marché de Chatuchak. Les sites culturels tels que le Grand Palais et le Wat Pho, en plus des restaurants et lieux de divertissement de Thonglor et d'Ekkamai, sont également facilement accessibles en transports en commun ou en taxi. Les 325 chambres et suites spacieuses disposent toutes d'une baignoire et d'une douche séparées et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les installations de l'hôtel comprennent une salle de sport, un spa et un minigolf. Le restaurant principal «Atelier» propose tous les jours un buffet pour le petit-déjeuner et le déjeuner, un buffet de fruits de mer le vendredi / samedi soir et un brunch du dimanche. Un restaurant espagnol et un café / épicerie proposent un menu à la carte. Le bar du hall dispose d'une terrasse extérieure et propose des happy hours et des collations.

