Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมพูลแมนกรุงเทพแกรนด์สุขุมวิท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมพูลแมนกรุงเทพแกรนด์สุขุมวิท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

โรงแรมระดับ 5 ดาว Pullman Bangkok Grande Sukhumvit (SHA Certified) ให้บริการที่พักและบริการสุดหรูในย่านธุรกิจวัฒนธรรมและความบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โรงแรมตั้งอยู่ใกล้ BTS อโศกและ MRT สถานีสุขุมวิทเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายทั่วเมือง ในบรรดาสถานที่ต่างๆทั้งในระยะที่เดินไปถึงหรือเดินทางจากโรงแรมไปได้อย่างง่ายดาย ได้แก่ เทอร์มินอล 21, ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิลด์และตลาดนัดจตุจักร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ทางวัฒนธรรมเช่นพระบรมมหาราชวังและวัดโพธิ์ได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและสถานบันเทิงในย่านทองหล่อและเอกมัย ห้องพักและห้องสวีทกว้างขวางทั้ง 325 ห้องมีอ่างอาบน้ำและฝักบัวแยกจากกันและมีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม ได้แก่ ห้องออกกำลังกายสปาและมินิกอล์ฟ ห้องอาหารหลัก“ Atelier” ให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าและอาหารกลางวันทุกวันบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในเย็นวันศุกร์ / วันเสาร์และอาหารมื้อสายวันอาทิตย์ ร้านอาหารสเปนและคาเฟ่ / เดลี่ให้บริการเมนู "ตามสั่ง" ล็อบบี้บาร์มีระเบียงกลางแจ้งและมีชั่วโมงแห่งความสุขและของว่าง

