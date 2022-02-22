BANGKOK TEST & GO

プルマンバンコクグランデスクンビット - AQ / ASQ

Bangkok
8.7

4481レビューによる評価
更新日 February 22, 2022
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5つ星のプルマンバンコクグランデスクンビット（SHA認定）は、バンコクの主要なビジネス、文化、エンターテイメントエリアの1つで豪華な宿泊施設とサービスを提供しています。ホテルはBTSアソーク駅とMRTスクンビット駅の近くにあり、市内各地への移動に便利です。徒歩圏内またはホテルから簡単にアクセスできるサイトには、ターミナル21、エムクオーティエショッピングモール、バムルンラード国際病院、サイアムパラゴン、セントラルワールド、チャトゥチャックマーケットがあります。トンローやエッカマイの飲食店や娯楽施設に加えて、王宮やワットポーなどの文化的名所も公共交通機関やタクシーで簡単に行くことができます。

325室の広々とした客室とスイートはすべて、独立したバスタブとシャワー、無料Wi-Fiを備えています。ホテルの施設には、ジム、スパ、ミニゴルフがあります。メインレストラン「Atelier」では、毎日の朝食とランチビュッフェ、金曜/土曜の夜のシーフードビュッフェ、日曜のブランチを提供しています。スペイン料理のレストランとカフェ/デリでは、「アラカルト」メニューを提供しています。ロビーバーには屋外テラスがあり、ハッピーアワーや軽食を楽しめます。

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