Total AQ chambres d'hôtel 253 Chambres Hôpital partenaire Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 3 Infants Deluxe Lagoon View King 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Dépôt de 5000 ฿

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Tapis de yoga OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Dépôt de 5000 ฿

L'un de nos meilleurs choix pour Bang Tao Beach. Situé le long de la plage de Bang Tao dans le complexe de villégiature Laguna Phuket, le Dusit Thani Laguna Phuket est une station balnéaire haut de gamme sur la côte nord-ouest de Phuket. Des chambres modernes d'inspiration thaïlandaise et une piscine vous attendent dans cet hôtel de luxe. Vous pourrez déguster des plats italiens au restaurant primé La Trattoria, doté de son propre four à pizza en plein air et d'un salon de détente. Les chambres et suites luxueuses du Dusit Thani Laguna Phuket sont décorées avec un mobilier en bois classique et des étoffes thaïlandaises aux couleurs vives. Une télévision par câble et un plateau / bouilloire sont fournis. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout l'hôtel. Vous pourrez également faire une partie de golf sur le parcours à côté de l'hôtel ou suivre un cours de cuisine thaïlandaise. Des sports nautiques sont également pratiqués au sein de la station. Le Dusit Thani Laguna Phuket propose 5 restaurants où vous pourrez déguster des plats internationaux et italiens. Des fruits de mer et des grillades sont proposés au restaurant et pub Casuarina Beach, tandis que le Ruen Thai propose des délices locaux traditionnels. Vous pourrez également écouter de la musique en direct avec un cocktail au salon Horizon. La plage de Patong se trouve à 30 minutes de route du Dusit Thani Laguna Phuket. Une demi-heure de route amène les clients à Phuket City.

Commodités / caractéristiques ALQ Package included

3 times COVID-19 lab test with certificate (14 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (10 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (7 nights stay)

1-time onsite doctor visit

Twice daily temperature check with 24 Hours telemedicine with a nurse

3 repas fournis tous les jours à partir de menus sélectionnés

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

Divertissement en interne via IPTV

Complimentary WiFi Internet access

Assistance 24 heures sur 24

20% de réduction sur la nourriture et les boissons

Complimentary Dusit Care Kit

Phuket Sandbox Package included

Daily Breakfast

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

Complimentary WiFi Internet access

Complimentary Dusit Care Kit

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

