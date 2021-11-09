Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にデュシタニラグーナプーケット 直接連絡し、 デュシタニラグーナプーケットが直接支払いを回収します。

バンタオビーチでの私たちのトップピックの1つ。ラグーナプーケットリゾートコンプレックス内のバンタオビーチ沿いに位置するデュシタニラグーナプーケットは、プーケットの北西海岸にある高級ビーチリゾートです。この豪華なホテルでは、タイ風のモダンな客室とプール施設がお客様をお待ちしております。滞在中は、独自の屋外ピザオーブンとリラックスできるラウンジが自慢の受賞歴のあるLaTrattoriaレストランでイタリア料理を試すことができます。

デュシタニラグーナプーケットの豪華な客室とスイートは、クラシックな木製家具と鮮やかな色のタイのファブリックで装飾されています。ケーブルテレビチャンネル、紅茶/コーヒーメーカーが備わっています。

ホテル全域で無料Wi-Fiを利用できます。ホテルの横にあるコースでゴルフを楽しんだり、タイ料理のクラスに参加することもできます。リゾート内ではウォータースポーツも行っています。

デュシタニラグーナプーケットでは、各国料理とイタリア料理を試すことができる5つのダイニングオプションを提供しています。シーフードとグリルはCasuarinaBeachRestaurant and Pubで提供され、RuenThaiは伝統的な地元料理を提供しています。ホライゾンラウンジでは、カクテルとともに生演奏を楽しめます。

パトンビーチはデュシタニラグーナプーケットから車で30分です。車で30分でプーケットシティに到着します。