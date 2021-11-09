PHUKET TEST & GO

デュシタニラグーナプーケット - AQ / ASQ

Phuket
8.7

815レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
Dusit Thani Laguna Phuket - Image 0
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迅速な対応
3 レビュー
合計AQホテルの部屋 253 ベッドルーム
パートナー病院 Bangkok Hospital Phuket

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部屋

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最大 2 Adults, 1 Child, 3 Infants
Deluxe Lagoon View King 32
฿77,000 - 10 Day AQ
฿60,000 - 7 Day AQ
฿52,000 - 7 Day Sandbox
฿31,400 - 5 Day Test & Go
฿7,900 - 1st Day Test & Go
฿7,000 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • ฿5,000デポジット
  • セブン-イレブン購入
  • バルコニー
  • バルコニー（フルアクセス）
  • バスタブ
  • コネクティングルーム
  • ファミリースイート
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • Netflix
  • 未婚のカップル
  • 屋外施設
  • 子供のための小額の料金
  • 利用可能な喫煙室
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
  • ヨガマット
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Deluxe Lagoon View Twin 32
฿77,000 - 10 Day AQ
฿60,000 - 7 Day AQ
฿52,000 - 7 Day Sandbox
฿31,400 - 5 Day Test & Go
฿7,900 - 1st Day Test & Go
฿7,000 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • ฿5,000デポジット
  • セブン-イレブン購入
  • バルコニー
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  • バスタブ
  • コネクティングルーム
  • ファミリースイート
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • Netflix
  • 未婚のカップル
  • 屋外施設
  • 子供のための小額の料金
  • 利用可能な喫煙室
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
  • ヨガマット
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Deluxe Sea View King Bed 32
฿85,000 - 10 Day AQ
฿65,000 - 7 Day AQ
฿55,500 - 7 Day Sandbox
฿33,900 - 5 Day Test & Go
฿8,400 - 1st Day Test & Go
฿7,500 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • ฿5,000デポジット
  • セブン-イレブン購入
  • バルコニー
  • バルコニー（フルアクセス）
  • バスタブ
  • コネクティングルーム
  • ファミリースイート
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • Netflix
  • 未婚のカップル
  • 屋外施設
  • 子供のための小額の料金
  • 利用可能な喫煙室
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Deluxe Sea View Twin Bed 32
฿85,000 - 10 Day AQ
฿65,000 - 7 Day AQ
฿55,000 - 7 Day Sandbox
฿33,900 - 5 Day Test & Go
฿8,400 - 1st Day Test & Go
฿7,500 - 5th Day Test & Go
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  • ฿5,000デポジット
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  • コネクティングルーム
  • ファミリースイート
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
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  • Netflix
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  • 屋外施設
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  • ベジタリアンミール
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Premier Ocean Front King Bed 32
฿92,000 - 10 Day AQ
฿70,000 - 7 Day AQ
฿59,000 - 7 Day Sandbox
฿36,400 - 5 Day Test & Go
฿8,900 - 1st Day Test & Go
฿8,000 - 5th Day Test & Go
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  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
  • ヨガマット
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Premier Ocean Front Twin Bed 32
฿92,000 - 10 Day AQ
฿70,000 - 7 Day AQ
฿59,000 - 7 Day Sandbox
฿36,400 - 5 Day Test & Go
฿8,900 - 1st Day Test & Go
฿8,000 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • ฿5,000デポジット
  • セブン-イレブン購入
  • バルコニー
  • バルコニー（フルアクセス）
  • バスタブ
  • コネクティングルーム
  • ファミリースイート
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • Netflix
  • 未婚のカップル
  • 屋外施設
  • 子供のための小額の料金
  • 利用可能な喫煙室
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
  • ヨガマット
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64
฿116,000 - 10 Day AQ
฿87,000 - 7 Day AQ
฿87,000 - 7 Day Sandbox
฿68,900 - 5 Day Test & Go
฿15,400 - 1st Day Test & Go
฿14,500 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • ฿5,000デポジット
  • セブン-イレブン購入
  • バルコニー
  • バルコニー（フルアクセス）
  • バスタブ
  • コーヒーメーカー
  • コネクティングルーム
  • ファミリースイート
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • Netflix
  • 未婚のカップル
  • 屋外施設
  • 子供のための小額の料金
  • 利用可能な喫煙室
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
  • ヨガマット
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64
฿116,000 - 10 Day AQ
฿87,000 - 7 Day AQ
฿87,000 - 7 Day Sandbox
฿68,900 - 5 Day Test & Go
฿15,400 - 1st Day Test & Go
฿14,500 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • ฿5,000デポジット
  • セブン-イレブン購入
  • バルコニー
  • バルコニー（フルアクセス）
  • バスタブ
  • コーヒーメーカー
  • コネクティングルーム
  • ファミリースイート
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • Netflix
  • 未婚のカップル
  • 屋外施設
  • 子供のための小額の料金
  • 利用可能な喫煙室
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
  • ヨガマット

バンタオビーチでの私たちのトップピックの1つ。ラグーナプーケットリゾートコンプレックス内のバンタオビーチ沿いに位置するデュシタニラグーナプーケットは、プーケットの北西海岸にある高級ビーチリゾートです。この豪華なホテルでは、タイ風のモダンな客室とプール施設がお客様をお待ちしております。滞在中は、独自の屋外ピザオーブンとリラックスできるラウンジが自慢の受賞歴のあるLaTrattoriaレストランでイタリア料理を試すことができます。

デュシタニラグーナプーケットの豪華な客室とスイートは、クラシックな木製家具と鮮やかな色のタイのファブリックで装飾されています。ケーブルテレビチャンネル、紅茶/コーヒーメーカーが備わっています。

ホテル全域で無料Wi-Fiを利用できます。ホテルの横にあるコースでゴルフを楽しんだり、タイ料理のクラスに参加することもできます。リゾート内ではウォータースポーツも行っています。

デュシタニラグーナプーケットでは、各国料理とイタリア料理を試すことができる5つのダイニングオプションを提供しています。シーフードとグリルはCasuarinaBeachRestaurant and Pubで提供され、RuenThaiは伝統的な地元料理を提供しています。ホライゾンラウンジでは、カクテルとともに生演奏を楽しめます。

パトンビーチはデュシタニラグーナプーケットから車で30分です。車で30分でプーケットシティに到着します。

アメニティ/機能

  • ALQ Package included
  • 3 times COVID-19 lab test with certificate (14 nights stay)
  • 2 times COVID-19 lab test with certificate (10 nights stay)
  • 2 times COVID-19 lab test with certificate (7 nights stay)
  • 1-time onsite doctor visit
  • Twice daily temperature check with 24 Hours telemedicine with a nurse
  • 厳選されたメニューから毎日3食提供
  • Phuket International Airport Transfer service on arrival date
  • IPTVを介した社内エンターテインメント
  • Complimentary WiFi Internet access
  • 24時間のリゾートアシスタンス
  • 飲食の20％割引
  • Complimentary Dusit Care Kit
  • Phuket Sandbox Package included
  • Daily Breakfast
  • Phuket International Airport Transfer service on arrival date
  • Complimentary WiFi Internet access
  • Complimentary Dusit Care Kit
  • Term & Condition For 1st night, Test&Go
  • Daily breakfast
  • One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only
  • One-time lunch or dinner set
  • Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com
  • Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go
  • Daily breakfast for 5 nights
  • One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only
  • Two times lunch or dinner set
  • Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com
  • Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com
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🇱🇺Raymond Jules Gregoire

でレビュー 09/11/2021
に到着しました 20/10/2021
4.9 Deluxe Lagoon View King
ポジティブ     
  • good
ネガ
  • none

Very nice service in this Hotel and very friendly nice room.... Thank you to the staff .. will be back if necessary ... hope not ...

🇺🇸Jane McBride

でレビュー 15/10/2021
に到着しました 06/10/2021
5.0 Deluxe Lagoon View King
ポジティブ     
  • Excellent service, friendly staff

The staff and management was very helpful, friendly and professional. Hotel is a bit “tired” in areas but very clean and comfortable.

🇬🇧Tina Hammond

でレビュー 09/08/2021
に到着しました 01/08/2021
5.0 Deluxe Lagoon View King
ポジティブ     
  • タイには5つ星以上のリゾートがたくさんあり、これも例外ではありませんが、それを際立たせているのは人々です。チェックインから朝食まで、プール、イブニングラウンジバー。彼らは細部がすべて専門的で個人的なものであることを確認します。
  • 長所はプール、ビーチであり、私は特に彼らが朝食パッケージに含まれているビュッフェまたはアラカルトの2つの朝食オプション会場であることを愛しています。
  • 彼らはまた、安全な毎日の活動スケジュール（大人用と子供用）を持っており、隔日でアクアビクスのファンです。
ネガ
  • 唯一のネガティブな点は、ホテルにレストランやバーのオプションがたくさんあることですが、当然のことながら、占有率が低いため、すべてが開いているわけではありません-まあ、新しい通常で戻ってくる言い訳は本当に戻ってきます。

20回以上プーケットに行ったことがありますが、最初はラグーナデュシタニでした。クラビに行く前にサンドボックスでの滞在に選んだことをうれしく思います。

住所/地図

390 Srisoonthorn Road, Chengtalay, Phuket, 83000 Bang Tao Beach, Thailand

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IATA
ASQ Thailand
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