合計AQホテルの部屋 253 ベッドルーム パートナー病院 Bangkok Hospital Phuket

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 3 Infants Deluxe Lagoon View King 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

ヨガマット 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

ヨガマット 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Sea View King Bed 32 m² ฿85,000 - 10 Day AQ ฿65,000 - 7 Day AQ ฿55,500 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

ヨガマット 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Sea View Twin Bed 32 m² ฿85,000 - 10 Day AQ ฿65,000 - 7 Day AQ ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

ヨガマット 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front King Bed 32 m² ฿92,000 - 10 Day AQ ฿70,000 - 7 Day AQ ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

ヨガマット 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front Twin Bed 32 m² ฿92,000 - 10 Day AQ ฿70,000 - 7 Day AQ ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

ヨガマット 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿116,000 - 10 Day AQ ฿87,000 - 7 Day AQ ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

ヨガマット 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿116,000 - 10 Day AQ ฿87,000 - 7 Day AQ ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 ฿5,000デポジット

バンタオビーチでの私たちのトップピックの1つ。ラグーナプーケットリゾートコンプレックス内のバンタオビーチ沿いに位置するデュシタニラグーナプーケットは、プーケットの北西海岸にある高級ビーチリゾートです。この豪華なホテルでは、タイ風のモダンな客室とプール施設がお客様をお待ちしております。滞在中は、独自の屋外ピザオーブンとリラックスできるラウンジが自慢の受賞歴のあるLaTrattoriaレストランでイタリア料理を試すことができます。 デュシタニラグーナプーケットの豪華な客室とスイートは、クラシックな木製家具と鮮やかな色のタイのファブリックで装飾されています。ケーブルテレビチャンネル、紅茶/コーヒーメーカーが備わっています。 ホテル全域で無料Wi-Fiを利用できます。ホテルの横にあるコースでゴルフを楽しんだり、タイ料理のクラスに参加することもできます。リゾート内ではウォータースポーツも行っています。 デュシタニラグーナプーケットでは、各国料理とイタリア料理を試すことができる5つのダイニングオプションを提供しています。シーフードとグリルはCasuarinaBeachRestaurant and Pubで提供され、RuenThaiは伝統的な地元料理を提供しています。ホライゾンラウンジでは、カクテルとともに生演奏を楽しめます。 パトンビーチはデュシタニラグーナプーケットから車で30分です。車で30分でプーケットシティに到着します。

アメニティ/機能 ALQ Package included

3 times COVID-19 lab test with certificate (14 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (10 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (7 nights stay)

1-time onsite doctor visit

Twice daily temperature check with 24 Hours telemedicine with a nurse

厳選されたメニューから毎日3食提供

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

IPTVを介した社内エンターテインメント

Complimentary WiFi Internet access

24時間のリゾートアシスタンス

飲食の20%割引

Complimentary Dusit Care Kit

Phuket Sandbox Package included

Daily Breakfast

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

Complimentary WiFi Internet access

Complimentary Dusit Care Kit

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

スコア 5.0 /5 優れた に基づく 3 レビュー 評価 3 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい 🇱🇺 Raymond Jules Gregoire に到着しました 20/10/2021 4.9 Deluxe Lagoon View King ポジティブ good ネガ none Very nice service in this Hotel and very friendly nice room.... Thank you to the staff .. will be back if necessary ... hope not ... 🇺🇸 Jane McBride に到着しました 06/10/2021 5.0 Deluxe Lagoon View King ポジティブ Excellent service, friendly staff The staff and management was very helpful, friendly and professional. Hotel is a bit "tired" in areas but very clean and comfortable. 🇬🇧 Tina Hammond に到着しました 01/08/2021 5.0 Deluxe Lagoon View King ポジティブ タイには5つ星以上のリゾートがたくさんあり、これも例外ではありませんが、それを際立たせているのは人々です。チェックインから朝食まで、プール、イブニングラウンジバー。彼らは細部がすべて専門的で個人的なものであることを確認します。

長所はプール、ビーチであり、私は特に彼らが朝食パッケージに含まれているビュッフェまたはアラカルトの2つの朝食オプション会場であることを愛しています。

彼らはまた、安全な毎日の活動スケジュール(大人用と子供用)を持っており、隔日でアクアビクスのファンです。 ネガ 唯一のネガティブな点は、ホテルにレストランやバーのオプションがたくさんあることですが、当然のことながら、占有率が低いため、すべてが開いているわけではありません-まあ、新しい通常で戻ってくる言い訳は本当に戻ってきます。 20回以上プーケットに行ったことがありますが、最初はラグーナデュシタニでした。クラビに行く前にサンドボックスでの滞在に選んだことをうれしく思います。