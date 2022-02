Insgesamt AQ Hotelzimmer 253 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Das Hotel erhält 29 letzte Buchungsanfragen. Beeile dich!

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Dusit Thani Laguna Phuket , und Dusit Thani Laguna Phuket wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 3 Infants Deluxe Lagoon View King 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Verbindungsraum

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Verbindungsraum

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Sea View King Bed 32 m² ฿85,000 - 10 Day AQ ฿65,000 - 7 Day AQ ฿55,500 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Verbindungsraum

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Sea View Twin Bed 32 m² ฿85,000 - 10 Day AQ ฿65,000 - 7 Day AQ ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Verbindungsraum

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Mikrowelle

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front King Bed 32 m² ฿92,000 - 10 Day AQ ฿70,000 - 7 Day AQ ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Verbindungsraum

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front Twin Bed 32 m² ฿92,000 - 10 Day AQ ฿70,000 - 7 Day AQ ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Verbindungsraum

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿116,000 - 10 Day AQ ฿87,000 - 7 Day AQ ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Kaffeemaschine

Verbindungsraum

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿116,000 - 10 Day AQ ฿87,000 - 7 Day AQ ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Kaffeemaschine

Verbindungsraum

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte

Eine unserer Top-Auswahl in Bang Tao Beach. Das Dusit Thani Laguna Phuket liegt am Bang Tao Beach im Laguna Phuket Resort Complex und ist ein gehobenes Strandresort an der nordwestlichen Küste von Phuket. In diesem luxuriösen Hotel erwarten Sie modern thailändisch inspirierte Gästezimmer und Pooleinrichtungen. Im preisgekrönten Restaurant La Trattoria, das über einen eigenen Pizzaofen im Freien und eine entspannende Lounge verfügt, können Sie italienische Gerichte probieren. Die luxuriösen Zimmer und Suiten im Dusit Thani Laguna Phuket sind mit klassischen Holzmöbeln und thailändischen Stoffen in leuchtenden Farben dekoriert. Kabelfernsehkanäle sowie Tee- und Kaffeezubehör sind ebenfalls vorhanden. WLAN nutzen Sie im gesamten Hotel kostenfrei. Auf dem Golfplatz neben dem Hotel können Sie auch Golf spielen oder an einem Thai-Kochkurs teilnehmen. Wassersport wird auch innerhalb des Resorts durchgeführt. Das Dusit Thani Laguna Phuket bietet 5 Restaurants, in denen Sie internationale und italienische Gerichte probieren können. Meeresfrüchte und Grillgerichte werden im Casuarina Beach Restaurant und Pub angeboten, während das Ruen Thai traditionelle lokale Köstlichkeiten bietet. In der Horizon Lounge genießen Sie Live-Musik mit einem Cocktail. Der Strand von Patong liegt eine 30-minütige Fahrt vom Dusit Thani Laguna Phuket entfernt. Eine halbe Autostunde bringt die Gäste nach Phuket City.

Ausstattung / Ausstattung ALQ Package included

3 times COVID-19 lab test with certificate (14 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (10 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (7 nights stay)

1-time onsite doctor visit

Twice daily temperature check with 24 Hours telemedicine with a nurse

Täglich 3 Mahlzeiten aus ausgewählten Menüs

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

Inhouse-Unterhaltung über IPTV

Complimentary WiFi Internet access

24 Stunden Resortunterstützung

20% Rabatt auf Speisen und Getränke

Complimentary Dusit Care Kit

Phuket Sandbox Package included

Daily Breakfast

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

Complimentary WiFi Internet access

Complimentary Dusit Care Kit

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels