Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Dusit Thani Laguna Phuket Dusit Thani Laguna Phuket zal de betaling rechtstreeks van u innen.

All of the following packages include the required tests, and transport.

Een van onze topkeuzes in Bang Tao Beach. Dusit Thani Laguna Phuket, gelegen langs het Bang Tao-strand in het Laguna Phuket Resort Complex, is een luxe strandresort aan de noordwestkust van Phuket. Moderne Thais geïnspireerde kamers en zwembadfaciliteiten wachten op gasten in dit luxe hotel. Gasten kunnen genieten van Italiaanse gerechten in het bekroonde restaurant La Trattoria, dat beschikt over een eigen pizzaoven in de openlucht en een ontspannende lounge.

De luxe kamers en suites van Dusit Thani Laguna Phuket zijn ingericht met klassieke houten meubels en Thaise stoffen in levendige kleuren. Er zijn kabel-tv-kanalen en koffie- en theefaciliteiten.

In het hele hotel is gratis WiFi beschikbaar. Gasten kunnen ook genieten van een partijtje golf op de golfbaan naast het hotel, of deelnemen aan een Thaise kookles. Watersporten worden ook beoefend in het resort.

Dusit Thani Laguna Phuket biedt 5 eetgelegenheden waar gasten kunnen genieten van internationale en Italiaanse maaltijden. Zeevruchten en grillgerechten worden aangeboden in Casuarina Beach Restaurant and Pub, terwijl Ruen Thai traditionele lokale lekkernijen biedt. Gasten kunnen ook genieten van livemuziek met een cocktail in de Horizon Lounge.

Patong Beach ligt op 30 minuten rijden van Dusit Thani Laguna Phuket. Een half uur rijden brengt gasten naar Phuket City.