AQ酒店客房总数 253 卧室 伙伴医院 Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. 这家酒店最近收到29预订请求。 赶快!

预约请求,把你放在直接联系与普吉岛都喜天丽拉古纳酒店以优先方式,以及普吉岛都喜天丽拉古纳酒店从你会直接收取货款。

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 1 Child, 3 Infants Deluxe Lagoon View King 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 Deposit5,000存款

7-11购买

阳台

阳台(完全访问)

浴缸

连接房间

家庭套房

允许健身

HDMI电缆

清真食品选择

国际频道

互联网-无线上网

Netflix公司

未婚夫妇

户外设施

儿童小额费用

可吸烟房

游泳池

素食餐

工作空间

瑜伽垫 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 Deposit5,000存款

7-11购买

阳台

阳台(完全访问)

浴缸

连接房间

家庭套房

允许健身

HDMI电缆

清真食品选择

国际频道

互联网-无线上网

Netflix公司

未婚夫妇

户外设施

儿童小额费用

可吸烟房

游泳池

素食餐

工作空间

瑜伽垫 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Sea View King Bed 32 m² ฿85,000 - 10 Day AQ ฿65,000 - 7 Day AQ ฿55,500 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 Deposit5,000存款

7-11购买

阳台

阳台(完全访问)

浴缸

连接房间

家庭套房

允许健身

HDMI电缆

清真食品选择

国际频道

互联网-无线上网

Netflix公司

未婚夫妇

户外设施

儿童小额费用

可吸烟房

游泳池

素食餐

工作空间

瑜伽垫 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Sea View Twin Bed 32 m² ฿85,000 - 10 Day AQ ฿65,000 - 7 Day AQ ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 Deposit5,000存款

7-11购买

阳台

阳台(完全访问)

浴缸

连接房间

家庭套房

允许健身

HDMI电缆

清真食品选择

国际频道

互联网-无线上网

微波

Netflix公司

未婚夫妇

户外设施

儿童小额费用

可吸烟房

游泳池

素食餐

工作空间

瑜伽垫 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front King Bed 32 m² ฿92,000 - 10 Day AQ ฿70,000 - 7 Day AQ ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 Deposit5,000存款

7-11购买

阳台

阳台(完全访问)

浴缸

连接房间

家庭套房

允许健身

HDMI电缆

清真食品选择

国际频道

互联网-无线上网

厨房

Netflix公司

未婚夫妇

户外设施

儿童小额费用

可吸烟房

游泳池

素食餐

工作空间

瑜伽垫 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front Twin Bed 32 m² ฿92,000 - 10 Day AQ ฿70,000 - 7 Day AQ ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 Deposit5,000存款

7-11购买

阳台

阳台(完全访问)

浴缸

连接房间

家庭套房

允许健身

HDMI电缆

清真食品选择

国际频道

互联网-无线上网

Netflix公司

未婚夫妇

户外设施

儿童小额费用

可吸烟房

游泳池

素食餐

工作空间

瑜伽垫 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿116,000 - 10 Day AQ ฿87,000 - 7 Day AQ ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 Deposit5,000存款

7-11购买

阳台

阳台(完全访问)

浴缸

咖啡机

连接房间

家庭套房

允许健身

HDMI电缆

清真食品选择

国际频道

互联网-无线上网

Netflix公司

未婚夫妇

户外设施

儿童小额费用

可吸烟房

游泳池

素食餐

工作空间

瑜伽垫 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿116,000 - 10 Day AQ ฿87,000 - 7 Day AQ ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 Deposit5,000存款

7-11购买

阳台

阳台(完全访问)

浴缸

咖啡机

连接房间

家庭套房

允许健身

HDMI电缆

清真食品选择

国际频道

互联网-无线上网

Netflix公司

未婚夫妇

户外设施

儿童小额费用

可吸烟房

游泳池

素食餐

工作空间

瑜伽垫

邦涛海滩精选推荐之一。 Dusit Thani Laguna Phuket是普吉岛西北海岸的高档海滩度假胜地,位于普吉岛拉古纳度假胜地内的邦道海滩旁。这家豪华的酒店为客人提供现代泰式风格的客房和泳池设施。客人可以在屡获殊荣的La Trattoria餐厅品尝意大利美食,餐厅拥有自己的户外比萨烤箱和休闲休息室。 普吉岛都喜天丽拉古纳酒店的豪华客房和套房均以经典的木制家具和鲜艳夺目的色彩的泰国织物装饰。提供有线电视频道和沏茶/咖啡设备。 整个酒店提供免费WiFi。客人还可以在酒店旁边的球场打高尔夫球,或参加泰国烹饪班。度假村内还进行水上运动。 普吉岛都喜天ani拉古纳酒店提供5个用餐选择,客人可以在这里品尝国际和意大利美食。 Casuarina Beach Restaurant and Pub餐厅和酒吧提供海鲜和烧烤,而Ruen Thai餐厅则提供传统的当地美食。客人还可以在Horizon Lounge休息室品尝鸡尾酒并欣赏现场音乐。 芭东海滩距离普吉杜斯特塔尼拉古纳酒店有30分钟的车程。半小时的车程将客人带到普吉市。

便利设施/功能 ALQ Package included

3 times COVID-19 lab test with certificate (14 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (10 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (7 nights stay)

1-time onsite doctor visit

Twice daily temperature check with 24 Hours telemedicine with a nurse

每天从选定的菜单中提供三餐

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

通过IPTV进行内部娱乐

Complimentary WiFi Internet access

24小时度假村协助

餐饮享受20%的折扣

Complimentary Dusit Care Kit

Phuket Sandbox Package included

Daily Breakfast

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

Complimentary WiFi Internet access

Complimentary Dusit Care Kit

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

显示所有 AQ 酒店 搜索所有 180 多家 AQ 酒店

分数 5.0 /5 优秀的 基于 3 评论 评分 3 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 普吉岛都喜天丽拉古纳酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 普吉岛都喜天丽拉古纳酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇱🇺 Raymond Jules Gregoire 到达 20/10/2021 4.9 Deluxe Lagoon View King 正数 good 负面的 none Very nice service in this Hotel and very friendly nice room.... Thank you to the staff .. will be back if necessary ... hope not ... 🇺🇸 Jane McBride 到达 06/10/2021 5.0 Deluxe Lagoon View King 正数 Excellent service, friendly staff The staff and management was very helpful, friendly and professional. Hotel is a bit “tired” in areas but very clean and comfortable. 🇬🇧 Tina Hammond 到达 01/08/2021 5.0 Deluxe Lagoon View King 正数 泰国有很多 5 星级以上的度假村,这也不例外,但与众不同的是这里的人。从登记入住 - 到早餐 - 游泳池 - 晚间酒廊。他们确保每一个小细节都是专业和个性化的。

优点是游泳池、海滩,我特别喜欢他们的两个早餐选择场所,自助餐或点菜都包含在早餐套餐中。

他们还制定了安全的日常活动时间表(成人一份,儿童一份),并且喜欢每天进行两次水中有氧运动。 负面的 唯一的缺点是他们在酒店有许多餐厅和酒吧可供选择,但可以理解的是,由于入住率不足,它们并非都开放 - 哦,好吧,回到新常态的借口确实回来了。 之前去过普吉岛 20 次以上,但首先是在 Laguna Dusit Thani,那里肯定是最好的,很高兴我在去甲米之前选择了它作为我的沙盒住宿