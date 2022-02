รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 253 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Bangkok Hospital Phuket

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 3 Infants Deluxe Lagoon View King 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin 32 m² ฿77,000 - 10 Day AQ ฿60,000 - 7 Day AQ ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Sea View King Bed 32 m² ฿85,000 - 10 Day AQ ฿65,000 - 7 Day AQ ฿55,500 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Sea View Twin Bed 32 m² ฿85,000 - 10 Day AQ ฿65,000 - 7 Day AQ ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front King Bed 32 m² ฿92,000 - 10 Day AQ ฿70,000 - 7 Day AQ ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front Twin Bed 32 m² ฿92,000 - 10 Day AQ ฿70,000 - 7 Day AQ ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿116,000 - 10 Day AQ ฿87,000 - 7 Day AQ ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿116,000 - 10 Day AQ ฿87,000 - 7 Day AQ ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เรากำลังดำเนินการอัปเดตคำอธิบายที่พักนี้ให้แสดงในภาษาของท่านขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ดุสิตธานีลากูน่าภูเก็ตตั้งอยู่ริมหาดบางเทาภายในลากูน่าภูเก็ตรีสอร์ทคอมเพล็กซ์เป็นรีสอร์ทหรูริมชายหาดบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของภูเก็ต ห้องพักที่ได้รับแรงบันดาลใจแบบไทยสมัยใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำรอคอยแขกอยู่ที่โรงแรมสุดหรู ผู้เข้าพักสามารถลิ้มลองอาหารอิตาเลียนได้ที่ห้องอาหาร La Trattoria ที่ได้รับรางวัลซึ่งมีเตาอบพิซซ่ากลางแจ้งและเลานจ์สำหรับผ่อนคลาย ห้องพักและห้องสวีทสุดหรูที่ดุสิตธานีลากูน่าภูเก็ตตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้คลาสสิกและผ้าไทยสีสันสดใส เคเบิลทีวีอุปกรณ์ชงชาและกาแฟ มีอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในทุกพื้นที่ของโรงแรม นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นกอล์ฟที่สนามข้างโรงแรมหรือเข้าชั้นเรียนทำอาหารไทย นอกจากนี้ยังมีกีฬาทางน้ำให้บริการภายในรีสอร์ท Dusit Thani Laguna Phuket มีห้องอาหาร 5 แห่งให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารนานาชาติและอาหารอิตาเลียน อาหารทะเลและอาหารปิ้งย่างมีให้บริการที่ Casuarina Beach Restaurant and Pub ในขณะที่ Ruen Thai ให้บริการอาหารท้องถิ่นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับดนตรีสดพร้อมค็อกเทลที่ Horizon Lounge หาดป่าตองอยู่ห่างจากดุสิตธานีลากูน่าภูเก็ต 30 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ครึ่งชั่วโมงไปยังตัวเมืองภูเก็ต

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ALQ Package included

3 times COVID-19 lab test with certificate (14 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (10 nights stay)

2 times COVID-19 lab test with certificate (7 nights stay)

1-time onsite doctor visit

Twice daily temperature check with 24 Hours telemedicine with a nurse

อาหาร 3 มื้อทุกวันจากเมนูที่เลือก

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

ความบันเทิงภายในห้องพักผ่าน IPTV

Complimentary WiFi Internet access

บริการช่วยเหลือรีสอร์ทตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

Complimentary Dusit Care Kit

Phuket Sandbox Package included

Daily Breakfast

Phuket International Airport Transfer service on arrival date

Complimentary WiFi Internet access

Complimentary Dusit Care Kit

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

