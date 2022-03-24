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Mai House Patong Hill is no longer operating as an ASLQ .



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MAI HOUSE Patong Hill Resort предлагает качественное размещение в районе Пхукета, ночных клубах, шопинге и пляжах. Курортный отель MAI HOUSE Patong Hill пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

В MAI HOUSE Patong Hill Resort делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, услуги такси.

144 номера, расположенные на 3 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой фитнес-центра, открытого бассейна, спа, массажа, детской площадки. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в MAI HOUSE Patong Hill Resort.