Luxe appartementen in Sukhumvit, Bangkok Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok, genesteld in een aangelegde tuin in een van de meest levendige wijken van Bangkok aan Sukhumvit Soi 11, is niet alleen een toevluchtsoord voor de stadsbewoner, maar ook een luxe appartement dat reizigers naar Bangkok op prijs zou stellen. Om de veel gereputeerde Thaise gastvrijheid in het moderne stadsleven uit te breiden, bieden we luxe servicewoningen aan, van studio's, suites met één slaapkamer, twee slaapkamers, drie slaapkamers en penthouse-suites. Elk van de een / twee / drie slaapkamers en penthouse suites heeft een moderne woonkamer, een volledig uitgeruste keuken en een grote ensuite slaapkamer (s). Al onze woningen zijn technologisch verbeterd met gratis snelle internettoegang in de kamer en rondom het pand, 24 uur per dag geopende receptie en conciërgediensten, een uitgebreid high-end entertainmentsysteem, en biedt de faciliteiten van een hotel voor lang verblijf in Bangkok dat bezoekers nodig zouden hebben. Met een weelderig interieur, een ruime indeling, volledig ingericht met moderne gemakken en vergaderfaciliteiten op een centrale locatie in Bangkok, is Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok de ideale keuze voor de veeleisende reiziger, zowel zakenreizigers als vakantiegangers, voor een lang of kort verblijf.

Voorzieningen / functies COVID-19-tests - tijdens verblijf

24-uurs interne verpleeghulp

Dagelijkse gezondheidsmonitoring

Video-overleg met artsen

Ruime en volledig gemeubileerde eersteklas serviceflats met kitchenette, kookplaat, microgolfoven, grote koelkast, eettafel, wasmachine / droger, stoomstrijkijzer, digi-kluis, alle benodigdheden

Dagelijkse maaltijden - ontbijt, lunch en diner met keuze uit vegetarische / niet-vegetarische maaltijden uit 4 keukens

Optie voor extra services / etenswaren op de kamer

Snacks, frisdrank en drinkwater

Espressomachine met capsules (voor premier & 2BR suites)

Smart TV met Netflix, internationaal nieuws en entertainment

JBL bluetooth-luidspreker met radio en digitale klok Speciaal Sit-Out-terras op hoge verdieping - na de 4e dag

Snelle wifi

Vervoer van luchthaven naar hotel

