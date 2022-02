合計AQホテルの部屋 99 ベッドルーム パートナー病院 Bangkok Hospital

バンコクのスクンビットにある高級サービス付きアパート バンコクで最も活気のあるスクンビットソイ11、フレイザースイーツスクンビットの美しい庭園に囲まれたバンコクは、都会の住人の聖域であるだけでなく、バンコクへの豪華なサービス付きアパートメントの旅行者にも喜ばれます。 現代の都市生活で評判の高いタイのおもてなしを拡張し、スタジオ、1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム、ペントハウススイートから豪華なサービス付きレジデンスを提供しています。 1、2、3ベッドルーム、ペントハウススイートにはそれぞれ、現代的なリビングルーム、設備の整ったキッチン、広々としたエンスイートのベッドルームが備わっています。すべてのレジデンスは、客室内およびホテル周辺で利用できる無料の高速インターネットアクセス、24時間年中無休のレセプションおよびコンシェルジュサービス、包括的なハイエンドエンターテインメントシステム、バンコクの訪問者が必要とする長期滞在ホテルの設備を提供することで技術的に強化されています。 豪華なインテリア、広々としたレイアウト、モダンな便利さを備えた設備、バンコク中心部の会議施設を備えたフレイザースイーツスクンビットバンコクは、ビジネスでもレジャーでも、長期または短期滞在の目の肥えた旅行者にとって理想的な選択肢です。

スコア 4.4 /5 とても良い に基づく 11 レビュー 評価 5 優れた 5 とても良い 1 平均 0 貧しい 0 ひどい フレイザースイーツスクンビットゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す フレイザースイーツスクンビット すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇳🇱 Rob de Jonge に到着しました 01/07/2021 4.8 One Bedroom Executive Suite ポジティブ 電子レンジ、洗濯機/乾燥機、エアコン、ケトルなどのすべての設備を備えた広いクリーンルーム。

キングサイズのベッド、素晴らしいマットレス付きの独立したベッドルーム。

良い高速インターネット(そしてそれはタイでは本当に例外です)。

ウォークインシャワーと独立したバスタブ付きのバスルーム。

NetflixとAmazonの寝室とリビングルームのテレビ。 ネガ まだネガを見つけていません。 スワンナプーム空港には広範囲にわたる管理があります。すべての手続きが完了すると、フレーザースイーツタクシーでお迎えにあがります。チェックインは7階です。ゲストの安全を守るためにすべてが行われています。携帯電話にLINEアプリケーションがあることを確認してください。 Lineアプリを介してホテルとバンコク病院の両方にアクセスできます。 PCRテストは3回実行されます。翌日、結果が得られます。私のように、あなたは完全にワクチン接種されていて、PCR検査に合格していなくても。 🇯🇵 sk に到着しました 30/05/2021 2.7 One Bedroom Premier Suite with Balcony ポジティブ 眺め

心地いいソファ

大きなベッド

大きなバルコニー ネガ 臭い排水溝

古い食材

臭いリネン類

料理メニューの間違い おすすめしません。 排水溝にはトラップがなく、水を流してもすぐにひどく臭くなります。 食べ物の管理が悪く、雑巾の匂いのする焼きパイナップル、酸っぱくなったシナモンロール、冷凍庫の匂いのするベイクドポテトなどが提供されました。追加でもらった枕カバーやバスローブの一部は、長くクローゼットの中に放置したパジャマの匂いがしました。 料理のメニューは一週間分をまとめて事前に注文しますが、かなりの確率で間違えられました。 料理は味はいいですが、インド料理以外は量が足りません。 🇺🇸 Phil Martin に到着しました 20/05/2021 4.3 One Bedroom Executive Suite ポジティブ 食べ物は通常暖かく、マイクロ波が助けになりました!

フォイドはスパイシーで本当に美味しかったです ネガ 食べ物は大部分が良かったです! 2週目に変更を加えられたらいいのにと思います。いくつかの食事は私のお気に入りではありませんでしたが、2週目は最初の週と重複していました!。私たちはその日ピザを注文し、彼らの食べ物をスキップしました! タイ料理は熱く、インド料理は本当に辛かったです!温かい食べ物を扱えない場合は注意してください。彼らは私が困難な状況であると私が思うものの下で私たちに高品質の料理を提供してくれました。ドアベルが鳴り、食べ物は時計仕掛けのようだと言った。 🇲🇾 Jayeswari Balasingam に到着しました 22/05/2021 5.0 One Bedroom Premier Suite with Balcony ポジティブ すべて! 私たちは1ベッドルームプレミアスイート(バルコニー付き)(74平方メートル)に泊まりました。営業チームとの最初の電子メールでの会話から、彼らは私の電子メールへの返信に非常に迅速であり、彼らは彼らのコミュニケーションを理解し、非常に明確であることがわかりました。まるで我が家のような超快適な滞在!非常に優秀な英語を話すスタッフは、食事の変更を伝えたり、私が持っていた他の要求を処理するのが非常に簡単でした。初日からバルコニーにアクセスして、新鮮な空気を味わうことができます。優れたWIFI(電話が切れた後でも)、食事、水圧;温かいシャワー;清潔さ(私を信じてください、私はこれでOCDです);広々としたスイート。広々としたワードローブ(滞在中は荷物をすべて中に入れておきました);乾燥機付き洗濯機;コーヒーカプセル付きコーヒーマシン;パントースター、Netflix付きテレビ、YouTube、Prime。ソファー;作業領域;電子レンジ;豊富なバスアメニティ、飲料水、タオル。 🇮🇳 VINIT GUNVANTLAL MEHTA に到着しました 20/05/2021 4.4 One Bedroom Executive Suite ポジティブ おいしい料理/とてもフレンドリーなサービス/とても反応が良い/清潔/部屋は広い/窓を開けることができる/最初はインターネットの問題ですが、彼らはそれを非常に速く解決します。 ネガ 野菜オプションの繰り返し料理 ハウスキーピングは非常に迅速で、レストランの人々は健康的な食事を提供し、スタッフは特にプラガヤさんがよく世話をしてくれてとても良かったです。ありがとう 🇮🇱 Aviva Klibanski に到着しました 16/04/2021 4.9 One Bedroom Premier Suite with Balcony ポジティブ スイートは広く、ホテルのスタッフは素晴らしく、どんなリクエストにも迅速に対応しました。ホテルのシェフは、リリース前の晩、とてもおいしいインド料理で私たちを驚かせました。 ネガ 何もない 私たちは、バルコニー、ベッドルーム、リビングルーム、バスルーム、シャワー、コーヒーマシン付きのキッチン、電気ポット、トースター、ストーブ、電子レンジ、冷蔵庫、乾燥機付き洗濯機。水コーヒー茶砂糖ソフトドリンクスナックを残してください。すべてが豊富でした。食べ物は美味しかったし、5つのメニューから選択できます。バンコク病院の看護師は素晴らしく、コロナ検査も傷つきませんでした。本当に優しかったです。私たちは1時間部屋を出ることができたかもしれませんが、私たちは大きなバルコニーのためにスイートにとどまることにしました。私の夫はNetflixを楽しんでいます。たくさんの友達にお勧めしました。 🇨🇭 Elisabeth R. に到着しました 21/03/2021 4.1 One Bedroom Premier Suite with Balcony ポジティブ 部屋の大きさとキッチンを含む家具

清潔さ

スタッフの有用性(主に)

素晴らしいインド料理と日本料理

いつも食べるのに十分 ネガ タイ料理は非常に悪く、西洋料理は中程度

バルコニーは非常に小さく、家具はありません

Relexzoneはとても簡単です ルールの遵守は非常に真剣に受け止められています。コレクションからチェックアウトまで。 Covidtestはまったく不快ではありません。私たちは2人で、この74平方メートルで快適に感じました。 塩こしょうとサラダドレッシングを持参することをお勧めします。コーヒーメーカーが正常に動作することはめったにありません。 これは、運動が必要な人には適したホテルではありません。リラクゼーションゾーンは、クリアされたスイートのバルコニーです。結局、ホテルに多額のお金をかけることは価値があったと言わざるを得ないのですが、それが私たちがそれを非常に不快に感じた理由ではないのではないかと思います。 🇬🇧 Au Steven Yu chiu に到着しました 13/04/2021 4.7 One Bedroom Executive Suite ポジティブ 優れたサービス

広々としたお部屋

おいしいインド料理 ネガ 驚くべきことにタイ料理はそれほど良くありません

朝食はつまらなかった ASQの配置は、BKK空港に着陸してからホテルに到着するまで、素晴らしかったです。 看護師は常に毎日の体温を測るように私たちに思い出させます。 PCRテストは迅速かつ効率的でした。驚いたことに、唯一の欠点は朝食とタイ料理でしたが、それは当たり障りのないものでした。 全体的な経験に非常に満足しています。 🇦🇪 Assem Gold に到着しました 01/04/2021 5.0 One Bedroom Executive Suite 強くお勧めします。素晴らしいホテル、素晴らしいスタッフ、素晴らしい料理。とても広々としたルー。素晴らしい施設 🇬🇧 Aaron に到着しました 13/03/2021 4.1 One Bedroom Executive Suite ポジティブ 広々としたお部屋

食べ物は良いです

たっぷりの水と飲み物 ネガ 共有エリアで何もすることなく(彼らのせいではなく)検疫で立ち往生している少し退屈な 質の高いサービスと素敵なスタッフ。それは長い15日でしたが、ホテルについての苦情はありませんでした。 🇸🇬 Terence Tan に到着しました 11/03/2021 4.2 One Bedroom Executive Suite ポジティブ 優れたサービス、フレンドリーで親切なスタッフ ネガ プロパティは少し古い、あなたが背中の問題を抱えている場合は非常に柔らかいベッドは良くありません スタッフはとてもフレンドリーで親切でした。 NetflixとYouTubeが利用できる部屋は広いので、アカウントの考えを使用する必要があります。 16日間の検疫は冗談ではありませんが、スタッフと病院がそれをそれほど難しくしませんでした。

