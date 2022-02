AQ酒店客房总数 99 卧室 伙伴医院 Bangkok Hospital

曼谷素坤逸路豪华服务式公寓 曼谷素坤逸弗雷泽套房酒店坐落在曼谷素坤逸11巷最活跃的地区之一的园景花园中,不仅是城市居民的避难所,而且豪华的服务式公寓旅客也将不胜感激。 我们在现代城市生活中扩展了享誉泰国的款待,我们提供豪华服务式住宅,包括单间,一居室,两居室,三居室和顶层套房。一居室,两居室,三居室和阁楼套房均配有现代风格的客厅,设备齐全的厨房和宽敞的套房。我们所有的住所都在技术上得到了改善,包括室内和酒店附近提供的免费高速上网,24/7接待和礼宾服务,完善的高端娱乐系统,以及曼谷游客长期住宿所需的设施。 曼谷素坤逸弗雷泽套房酒店拥有豪华的内饰,宽敞的布局,设施齐全的现代便利设施和会议设施,位于曼谷市中心,是挑剔的旅客(长期或短期住宿)的理想选择。

便利设施/功能 COVID-19测试-逗留期间

24小时内部护理协助

日常健康监测

与医生进行视频咨询

宽敞且设施齐全的高级服务公寓,设有小厨房,炉灶,微型冰箱,大冰箱,餐桌,洗衣机/干衣机,蒸汽熨斗,数码保险箱,所有用品

日常餐点-早餐,午餐和晚餐,可选择4种美食,包括素食/非素食餐

额外的客房服务/食物的选择

零食,汽水和饮用水

带有胶囊的意式浓缩咖啡机(适用于高级套房和2BR套房)

带有Netflix,国际新闻和娱乐的智能电视

带收音机和数字时钟的JBL蓝牙扬声器专用高层坐席露台-第4天后

高速Wi-Fi

从机场到酒店的交通

分数 4.4 /5 非常好 基于 11 评论 评分 5 优秀的 5 非常好 1 平均数 0 较差的 0 糟糕的 素坤逸弗雷泽套房酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 素坤逸弗雷泽套房酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇳🇱 Rob de Jonge 到达 01/07/2021 4.8 One Bedroom Executive Suite 正数 大型洁净室,配备微波炉、洗衣机/烘干机、空调、水壶等所有设施。

独立卧室配有特大号床和精美的床垫。

良好的快速互联网(这在泰国确实是一个例外)。

带步入式淋浴间和独立浴缸的浴室。

卧室和客厅配有 Netflix 和亚马逊电视。 负面的 还没有发现任何负面影响。 素万那普机场有广泛的控制。完成所有手续后,Fraser Suites 出租车将接您。入住在7楼。一切都是为了保证客人的安全。确保您的手机上有 Line 应用程序。您可以通过 Line 应用程序前往酒店和曼谷医院。 PCR 测试进行 3 次。第二天你就会得到结果。即使像我一样,您完全接种了疫苗并且通过了阴性 PCR 测试。 🇯🇵 sk 到达 30/05/2021 2.7 One Bedroom Premier Suite with Balcony 正数 看法

舒适的沙发

大床

大阳台 负面的 臭水沟

老食材

臭床单

烹饪菜单中的错误 不建议。 下水道里没有存水弯,冲水后很快就闻到了难闻的味道。 食物管理不善,提供破布味的烤菠萝、酸肉桂卷和冷冻室气味的烤土豆。一些额外的枕套和浴袍闻起来像长时间留在壁橱里的睡衣。 我提前一周订购了食物菜单,但很有可能我犯了错误。 食物味道不错,但除了印度菜还不够。 🇺🇸 Phil Martin 到达 20/05/2021 4.3 One Bedroom Executive Suite 正数 食物通常很热,微波炉有帮助!

Foid很辣,真的很好吃 负面的 食物在很大程度上是好的!我希望我们能在第二周做出改变!有些饭菜不是我最喜欢的,但第二周是第一周的重复!。那天我们确实点了一个披萨,然后跳过了他们的食物! 泰国菜很辣,印度菜真的很辣!如果您不能处理热食,请当心!在我认为是困难的情况下,他们为我们提供了优质的食物。门铃响了,告诉我们食物就像发条一样。 🇲🇾 Jayeswari Balasingam 到达 22/05/2021 5.0 One Bedroom Premier Suite with Balcony 正数 一切! 我们住在一卧室尊贵套房(带阳台)(74 平方米)。从与销售团队通过电子邮件的最初对话开始,我发现他们非常迅速地回复我的电子邮件,他们理解并在沟通中非常清晰。超级舒适的住宿,感觉像家一样!非常好的会说英语的员工,很容易就餐点的任何变化进行沟通或处理我的任何其他要求。从第一天起,您就可以进入阳台呼吸新鲜空气。优秀的无线网络(即使我的电话掉线也没有)、膳食、水压;热水澡;清洁度(相信我,我是这方面的强迫症);宽敞的套房;宽敞的衣橱(入住期间将我们所有的行李都放在里面);带烘干机的洗衣机;带咖啡胶囊的咖啡机;面包烤面包机、Netflix 电视、You Tube 和 Prime;沙发;工作区域;微波炉;充足的洗浴用品,饮用水,毛巾。 🇮🇳 VINIT GUNVANTLAL MEHTA 到达 20/05/2021 4.4 One Bedroom Executive Suite 正数 美味的食物/非常友好的服务/非常敏感/干净/房间宽敞/可以打开窗户/最初是互联网问题,但他们很快就解决了。 负面的 Veg 选项的重复食物菜肴 客房管理非常及时,餐厅人员提供健康食品,工作人员非常好,特别是 Pragaya 女士照顾得很好。谢谢 🇮🇱 Aviva Klibanski 到达 16/04/2021 4.9 One Bedroom Premier Suite with Balcony 正数 套房很大,酒店的工作人员很棒,我们对任何要求都迅速做出了回应。旅馆的厨师在发布前的一个晚上给我们惊喜,提供了非常美味的印度餐。 负面的 没有什么 我们是一对已婚夫妇,位于一个带阳台,卧室,客厅,浴室,淋浴,带咖啡机的厨房,电热水壶,烤面包机,炉子,炉灶,微波炉,冰箱,洗衣机和烘干机。给我们水咖啡茶糖软饮料零食。一切都很好。食物很美味,有5种菜单供您选择。曼谷医院的护士很棒,电晕测试也没有受到伤害。真的很温柔。我们可以离开房间一个小时,但由于巨大的阳台,我们选择留在套房中。我丈夫喜欢Netflix。我向很多朋友推荐。 🇨🇭 Elisabeth R. 到达 21/03/2021 4.1 One Bedroom Premier Suite with Balcony 正数 房间大小和陈设,包括厨房

清洁度

工作人员的帮助(主要是)

印度和日本美食

总是足够吃 负面的 泰国菜很差,西餐很适中

阳台很小,没有家具

Relexzone非常容易 遵守规则是非常认真的。从收藏到退房。 Covidtest一点也不难受。我们是2人,在74平方米的区域内感到舒适。 建议带上盐,胡椒粉和色拉调料。咖啡机很少能正常工作。 这不是适合需要运动的人的旅馆。休闲区是开放式套房的阳台。最后,我们不得不说,对我们来说,在酒店上花很多钱是值得的,我们认为这可能不是为什么我们觉得这很不愉快的原因。 🇬🇧 Au Steven Yu chiu 到达 13/04/2021 4.7 One Bedroom Executive Suite 正数 优质的服务

宽敞的房间

美味的印度美食 负面的 出乎意料的是,泰国菜不如泰国菜好

早餐很无聊 从从BKK机场降落到酒店,ASQ的安排就非常好。 护士不断提醒我们每天进行体温测量。 PCR测试快速有效。令人惊讶的是,唯一的负面影响是早餐和泰国菜,这很乏味。 总体而言,我对整个体验感到非常满意。 🇦🇪 Assem Gold 到达 01/04/2021 5.0 One Bedroom Executive Suite 强烈推荐。很棒的酒店,很棒的员工和精美的食物。非常宽敞的房间。一流的设施 🇬🇧 Aaron 到达 13/03/2021 4.1 One Bedroom Executive Suite 正数 宽敞的房间

食物很好

大量的水和饮料 负面的 无聊地被隔离区隔离无所事事(不是他们的错) 良好的服务质量和友善的员工。这是一个漫长的15天,但没有对酒店的投诉。 🇸🇬 Terence Tan 到达 11/03/2021 4.2 One Bedroom Executive Suite 正数 优质的服务,员工友善和包容 负面的 物业有点旧,床很软如果您有背部问题就不好 工作人员非常友好和包容。 拥有Netflix和YouTube的空间很大,您必须考虑到您的帐户。 16天检疫不是开玩笑,但是工作人员和医院使这件事变得更加轻松。

