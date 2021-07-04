Всего AQ гостиничных номеров 99 Спальни
Партнерская больница Bangkok Hospital
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Роскошные апартаменты с обслуживанием в районе Сукхумвит, Бангкок
Отель Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok, расположенный в ландшафтном саду в одном из самых оживленных районов Бангкока, на улице Сукхумвит Сой, 11, является не только убежищем для горожан, но и роскошными апартаментами с обслуживанием, которые оценят путешественники в Бангкок.
Расширяя широко известное тайское гостеприимство в современной городской жизни, мы предлагаем роскошные резиденции с обслуживанием: от студии, с одной спальней, с двумя спальнями, с тремя спальнями и пентхаусами. Каждый из апартаментов с одной / двумя / тремя спальнями и пентхаусом включает современную гостиную, полностью оборудованную кухню и просторную (ые) спальню (ы) с ванными комнатами. Все наши резиденции технологически усовершенствованы с бесплатным высокоскоростным доступом в Интернет в номере и вокруг отеля, круглосуточной стойкой регистрации и услугами консьержа, комплексной высококлассной развлекательной системой, предлагающей удобства для длительного проживания в отеле, который понадобится посетителям Бангкока.
Отель Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok с роскошным интерьером, просторной планировкой, полностью меблированным современными удобствами и помещениями для совещаний в центре Бангкока является идеальным выбором для взыскательных путешественников, будь то бизнес или отдых, для длительного или краткосрочного пребывания.
Удобства / Особенности
- Тесты на COVID-19 - во время пребывания
- Круглосуточная медицинская помощь на дому
- Ежедневный мониторинг здоровья
- Видеоконсультация с врачами
- Просторные и полностью меблированные резиденции с обслуживанием премиум-класса с мини-кухнями, плитой, микро, большим холодильником, обеденным столом, стиральной машиной / сушилкой, паровым утюгом, цифровым сейфом, всеми принадлежностями.
- Ежедневное питание - завтрак, обед и ужин с возможностью выбора вегетарианских / невегетарианских блюд на выбор из 4 кухонь.
- Возможность дополнительных услуг / еды в номере
- Закуски, безалкогольные напитки и питьевая вода
- Эспрессо-машина с капсулами (для люксов премьер и 2 спальни)
- Smart TV с Netflix, международные новости и развлечения
- Bluetooth-динамик JBL с радио и цифровыми часами Специальная терраса для отдыха на верхнем этаже - после 4-го дня
- Высокоскоростной Wi-Fi
- Транспорт из аэропорта в отель
Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 11 отзывы
Если бы вы были гостем в Fraser Suites Сукхумвит
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.8 One Bedroom Executive Suite
Положительные
Отрицательные
- Большой чистый номер со всеми удобствами, такими как микроволновая печь, стиральная / сушильная машина, кондиционер, чайник и т. Д. И т. Д.
- Отдельная спальня с большой двуспальной кроватью, чудесным матрасом.
- Хороший быстрый интернет (и это действительно исключение для Таиланда).
- Ванная комната с душевой кабиной и отдельной ванной.
- Телевидение в спальне и гостиной с Netflix и Amazon.
- Негативов пока не обнаружил.
В аэропорту Суварнабхуми действует обширный контроль. После всех формальностей вас встретит такси Fraser Suites. Заселение находится на 7-м этаже. Сделано все, чтобы гости были в безопасности. Убедитесь, что на вашем мобильном телефоне установлено приложение Line. Вы можете подойти как к отелю, так и к Бангкокской больнице через приложение Line. ПЦР-тест проводится 3 раза. На следующий день вы получите результат. Даже если вы, как и я, полностью вакцинированы и сдали отрицательный результат ПЦР.
2.7 One Bedroom Premier Suite with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Вид
- Удобный диван
- Большая кровать
- Большой балкон
- Вонючий сток
- Старые ингредиенты
- Постельное белье с запахом
- Ошибки в меню приготовления
Не рекомендуется.
В канализации нет ловушек, и при смывании они быстро пахнут.
Еда была плохо обработана, и предлагали пахнущий тряпкой жареный ананас, кислые булочки с корицей и запеченный картофель с запахом морозильной камеры. Некоторые дополнительные наволочки и халаты пахли пижамой, надолго оставленной в шкафу.
Я заказал меню еды на неделю вперед, но был большой шанс, что ошибся.
Еда вкусная, но не достаточно, за исключением индийской.
4.3 One Bedroom Executive Suite
Положительные
Отрицательные
- Еда обычно была теплой, и микроволновая печь помогала!
- Фоид был пряным и очень вкусным
- Еда была по большей части хорошей! Желаю, чтобы мы могли внести изменения на второй неделе! Некоторые блюда не были моими любимыми, но вторая неделя была копией первой! В тот день мы заказали пиццу и отказались от еды!
Тайская еда была горячей, а индийская еда была очень острой! Остерегайтесь, если вы не можете переносить горячую пищу! Они подавали нам качественную еду в том, что, как я полагаю, было трудным. Раздался звонок в дверь, и нам сказали, что еда была как по маслу.
5.0 One Bedroom Premier Suite with Balcony
Положительные
Мы останавливались в Люксе Премьер с одной спальней (с балконом) (74кв.м). Из первоначального разговора по электронной почте с отделом продаж я обнаружил, что они очень быстро отвечают на мои электронные письма, они понимают и очень ясны в своем общении. Супер комфортное пребывание, как дома! Очень хороший персонал, говорящий по-английски, что было очень легко сообщить о любых изменениях в питании или выполнить любой другой запрос, который у меня был. Вы можете выйти на балкон с первого дня, чтобы подышать свежим воздухом. Отличный WIFI (ни разу ни разу не сбился звонок), питание, напор воды; Горячий душ; Чистота (поверьте, я в этом ОКР); Просторный люкс; Просторные гардеробы (весь наш багаж держали внутри во время нашего пребывания); Стиральная машина с сушилкой; Кофеварка с кофейной капсулой; Хлебный тостер, ТВ с Netflix, You tube и Prime; диван; Рабочая область; Микроволновая печь; Достаточно туалетных принадлежностей, Питьевая вода, Полотенца.
4.4 One Bedroom Executive Suite
Положительные
Отрицательные
- Хорошая еда / очень вежливое обслуживание / очень отзывчивый / чистый / просторные номера / могут открываться окна / Изначально проблема с Интернетом, но они решают ее очень быстро.
- Повторяющиеся блюда из еды для вегетарианского варианта
Уборка была очень быстрой, сотрудники ресторана обеспечивали здоровую пищу, персонал был очень хорошим, особенно г-жа Прагая хорошо позаботилась. Благодарность
4.9 One Bedroom Premier Suite with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Номер был большим, персонал замечательный, мы оперативно реагировали на любой запрос. Вечером накануне релиза шеф-повар отеля удивил нас очень вкусной индийской едой.
Мы были супружеской парой в огромном номере с балконом, спальней, гостиной, ванной, душем, кухней с кофеваркой, электрическим чайником, тостером, плитой, микроволновой печью, холодильником, телевизором. стиральная машина с сушилкой. Оставьте нам воду кофе чай сахар безалкогольные напитки закуски. Все было в изобилии. Еда была восхитительной, и есть выбор из 5 меню. Медсестра из Бангкокской больницы была потрясающей, и тест на корону тоже не повредил. Был действительно нежным. Мы могли бы выйти из комнаты на час, но мы остановились в номере люкс из-за огромного балкона. Моему мужу нравится Netflix. Я рекомендовал многим друзьям.
4.1 One Bedroom Premier Suite with Balcony
Положительные
Отрицательные
- Размер комнаты и меблировка, в том числе на кухне
- чистота
- Отзывчивость персонала (в основном)
- Отличная индийская и японская кухня
- всегда достаточно, чтобы поесть
- Тайская еда очень плохая, западная еда умеренная
- Балкон очень маленький и без мебели
- Relexzone очень просто
К соблюдению правил относятся очень серьезно. Из коллекции до выезда. Covidtest совсем не неудобен. Нас было 2 человека, и мы чувствовали себя комфортно в этом номере площадью 74 м2.
Желательно взять с собой соль, перец и заправку для салата. Кофеварка редко работает должным образом.
Это не подходящий отель для тех, кто нуждается в физических упражнениях. Зона релаксации - балконы очищенных апартаментов. В конце концов, мы должны сказать, что нам стоило потратить много денег на отель, мы думаем, что, вероятно, не поэтому нам это было очень неприятно.
4.7 One Bedroom Executive Suite
Положительные
Отрицательные
- Сервис отличный
- Просторная комната
- Вкусная индийская кухня
- На удивление тайская еда не так хороша
- Завтрак был скучным
Организация ASQ была превосходной, прямо с момента приземления в аэропорту BKK до прибытия в отель.
Медсестры постоянно напоминают нам измерять дневную температуру. ПЦР-тесты были быстрыми и эффективными. Удивительно, но единственным минусом были завтрак и тайская еда, которая была мягкой.
В целом очень доволен всем опытом.
5.0 One Bedroom Executive Suite
Настоятельно рекомендуется. Отличный отель, отличный персонал и отличная еда. Очень просторный номер. Отличные удобства
4.1 One Bedroom Executive Suite
Положительные
Отрицательные
- Просторная комната
- Еда это хорошо
- Много воды и напитков
- Немного скучно находиться в карантине, не делая ничего в общей зоне (не их вина)
Хорошее качество обслуживания и приятный персонал. Это были долгие 15 дней, но никаких претензий к отелю.
4.2 One Bedroom Executive Suite
Положительные
Отрицательные
- Отличный сервис, дружелюбный и любезный персонал
- Собственность немного старая, кровать очень мягкая, не годится, если у вас проблемы со спиной
Персонал был очень дружелюбным и любезным.
Комната большая, есть Netflix и YouTube, вы должны использовать свою учетную запись.
16-дневный карантин - не шутка, но персонал и больница сделали его менее трудным.
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