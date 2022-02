Всего AQ гостиничных номеров 99 Спальни Партнерская больница Bangkok Hospital

Роскошные апартаменты с обслуживанием в районе Сукхумвит, Бангкок Отель Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok, расположенный в ландшафтном саду в одном из самых оживленных районов Бангкока, на улице Сукхумвит Сой, 11, является не только убежищем для горожан, но и роскошными апартаментами с обслуживанием, которые оценят путешественники в Бангкок. Расширяя широко известное тайское гостеприимство в современной городской жизни, мы предлагаем роскошные резиденции с обслуживанием: от студии, с одной спальней, с двумя спальнями, с тремя спальнями и пентхаусами. Каждый из апартаментов с одной / двумя / тремя спальнями и пентхаусом включает современную гостиную, полностью оборудованную кухню и просторную (ые) спальню (ы) с ванными комнатами. Все наши резиденции технологически усовершенствованы с бесплатным высокоскоростным доступом в Интернет в номере и вокруг отеля, круглосуточной стойкой регистрации и услугами консьержа, комплексной высококлассной развлекательной системой, предлагающей удобства для длительного проживания в отеле, который понадобится посетителям Бангкока. Отель Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok с роскошным интерьером, просторной планировкой, полностью меблированным современными удобствами и помещениями для совещаний в центре Бангкока является идеальным выбором для взыскательных путешественников, будь то бизнес или отдых, для длительного или краткосрочного пребывания.

Удобства / Особенности Тесты на COVID-19 - во время пребывания

Круглосуточная медицинская помощь на дому

Ежедневный мониторинг здоровья

Видеоконсультация с врачами

Просторные и полностью меблированные резиденции с обслуживанием премиум-класса с мини-кухнями, плитой, микро, большим холодильником, обеденным столом, стиральной машиной / сушилкой, паровым утюгом, цифровым сейфом, всеми принадлежностями.

Ежедневное питание - завтрак, обед и ужин с возможностью выбора вегетарианских / невегетарианских блюд на выбор из 4 кухонь.

Возможность дополнительных услуг / еды в номере

Закуски, безалкогольные напитки и питьевая вода

Эспрессо-машина с капсулами (для люксов премьер и 2 спальни)

Smart TV с Netflix, международные новости и развлечения

Bluetooth-динамик JBL с радио и цифровыми часами Специальная терраса для отдыха на верхнем этаже - после 4-го дня

Высокоскоростной Wi-Fi

Транспорт из аэропорта в отель

