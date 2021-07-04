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Роскошные апартаменты с обслуживанием в районе Сукхумвит, Бангкок Отель Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok, расположенный в ландшафтном саду в одном из самых оживленных районов Бангкока, на улице Сукхумвит Сой, 11, является не только убежищем для горожан, но и роскошными апартаментами с обслуживанием, которые оценят путешественники в Бангкок.

Расширяя широко известное тайское гостеприимство в современной городской жизни, мы предлагаем роскошные резиденции с обслуживанием: от студии, с одной спальней, с двумя спальнями, с тремя спальнями и пентхаусами. Каждый из апартаментов с одной / двумя / тремя спальнями и пентхаусом включает современную гостиную, полностью оборудованную кухню и просторную (ые) спальню (ы) с ванными комнатами. Все наши резиденции технологически усовершенствованы с бесплатным высокоскоростным доступом в Интернет в номере и вокруг отеля, круглосуточной стойкой регистрации и услугами консьержа, комплексной высококлассной развлекательной системой, предлагающей удобства для длительного проживания в отеле, который понадобится посетителям Бангкока.

Отель Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok с роскошным интерьером, просторной планировкой, полностью меблированным современными удобствами и помещениями для совещаний в центре Бангкока является идеальным выбором для взыскательных путешественников, будь то бизнес или отдых, для длительного или краткосрочного пребывания.