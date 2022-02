Insgesamt AQ Hotelzimmer 99 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangkok Hospital

Luxus-Serviced Apartments in Sukhumvit, Bangkok Das Fraser Suites Sukhumvit befindet sich in einem angelegten Garten in einer der lebhaftesten Gegenden Bangkoks am Sukhumvit Soi 11 und ist nicht nur ein Zufluchtsort für Stadtbewohner, sondern auch ein Luxus-Apartment, das Reisende nach Bangkok schätzen würden. Wir erweitern die renommierte thailändische Gastfreundschaft im modernen Stadtleben und bieten luxuriöse Residenzen mit Service, von Studio-, Ein-Schlafzimmer-, Zwei-Schlafzimmer-, Drei-Schlafzimmer- und Penthouse-Suiten. Jedes der Suiten mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern und Penthouse verfügt über ein modernes Wohnzimmer, eine voll ausgestattete Küche und ein großes Schlafzimmer. Alle unsere Residenzen sind technologisch verbessert und verfügen über kostenlosen Highspeed-Internetzugang auf dem Zimmer und in der Umgebung des Hotels, einen 24-Stunden-Empfang und einen Concierge-Service sowie ein umfassendes High-End-Unterhaltungssystem, das die Einrichtungen eines Hotels für Langzeitaufenthalte in Bangkok bietet. Das Fraser Suites Sukhumvit in Bangkok bietet ein großzügiges Interieur, ein geräumiges Layout, ist mit modernen Annehmlichkeiten und Tagungseinrichtungen in zentraler Lage in Bangkok ausgestattet und ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Reisende, egal ob geschäftlich oder privat, für Langzeit- oder Kurzaufenthalte.

Ausstattung / Ausstattung COVID-19-Tests - während des Aufenthalts

24-Stunden-Inhouse-Pflege

Tägliche Gesundheitsüberwachung

Video-Beratung mit Ärzten

Geräumige und voll möblierte erstklassige Residenzen mit Küchenzeile, Kochfeld, Mikro, großem Kühlschrank, Esstisch, Waschmaschine / Trockner, Dampfbügeleisen, Digisafe und allem Zubehör

Tägliche Mahlzeiten - Frühstück, Mittag- und Abendessen mit einer Auswahl an Gemüse- / Nicht-Gemüse-Gerichten aus 4 Küchen

Option für zusätzliche In-Room-Services / Lebensmittel

Snacks, alkoholfreie Getränke und Trinkwasser

Espressomaschine mit Kapseln (für Premier & 2BR Suiten)

Smart TV mit Netflix, internationale Nachrichten und Unterhaltung

JBL Bluetooth-Lautsprecher mit Radio und Digitaluhr Spezielle Sit-Out-Terrasse auf der oberen Etage - nach dem 4. Tag

Highspeed-WLAN

Transport vom Flughafen zum Hotel

