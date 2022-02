Total AQ chambres d'hôtel 99 Chambres Hôpital partenaire Bangkok Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Fraser Suites Sukhumvit de manière prioritaire, et Fraser Suites Sukhumvit percevra directement le paiement de votre part.

Booking requests for Fraser Suites Sukhumvit are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Appartements de luxe à Sukhumvit, Bangkok Niché dans un jardin paysager dans l'un des quartiers les plus animés de Bangkok sur Sukhumvit Soi 11, le Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok n'est pas seulement un sanctuaire pour les citadins, mais un appartement de luxe avec services hôteliers apprécierait. Prolongeant l'hospitalité thaïlandaise très réputée dans la vie urbaine moderne, nous proposons des résidences hôtelières de luxe, des suites studio, une chambre, deux chambres, trois chambres et penthouse. Chacune des suites à une / deux / trois chambres et penthouse comprend un salon contemporain, une cuisine entièrement équipée et une ou plusieurs grandes chambres avec salle de bains. Toutes nos résidences sont technologiquement améliorées avec un accès Internet haut débit gratuit disponible dans la chambre et autour de la propriété, des services de réception et de conciergerie 24h / 24 et 7j / 7, un système de divertissement haut de gamme complet, offrant les installations d'un hôtel de long séjour dont les visiteurs de Bangkok auraient besoin. Doté d'intérieurs somptueux, d'un aménagement spacieux, entièrement meublé avec des commodités modernes et des salles de réunion dans un emplacement central de Bangkok, le Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok est le choix idéal pour le voyageur averti, qu'il soit d'affaires ou de loisirs, pour un séjour à long ou à court terme.

Commodités / caractéristiques Tests COVID-19 - pendant le séjour

Assistance infirmière en interne 24h / 24

Surveillance quotidienne de la santé

Consultation vidéo avec des médecins

Résidences de premier ordre spacieuses et entièrement meublées avec kitchenette, plaque de cuisson, micro-ondes, grand réfrigérateur, table à manger, laveuse / sécheuse, fer à vapeur, coffre-fort numérique, toutes les fournitures

Repas du jour - petit-déjeuner, déjeuner et dîner avec option de plats végétariens / non végétariens parmi 4 cuisines au choix

Option pour des services / aliments supplémentaires dans la chambre

Collations, boissons gazeuses et eau potable

Machine à expresso avec capsules (pour les suites Premier et 2BR)

Smart TV avec Netflix, actualités et divertissements internationaux

Haut-parleur Bluetooth JBL avec radio et horloge numérique Terrasse Sit-Out dédiée au dernier étage

Wi-Fi haut débit

Transport de l'aéroport à l'hôtel

VOIR TOUS LES H HOTELTELS AQ Recherchez parmi les 180+ hôtels AQ