This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เฟรเซอร์สวีทสุขุมวิท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เฟรเซอร์สวีทสุขุมวิท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สุดหรูในสุขุมวิทกรุงเทพมหานคร เฟรเซอร์สวีทสุขุมวิทกรุงเทพฯตั้งอยู่ท่ามกลางสวนภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯบนสุขุมวิทซอย 11 เฟรเซอร์สวีทส์สุขุมวิทกรุงเทพฯไม่ได้เป็นเพียงสถานที่พักพิงสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองเท่านั้น แต่ยังมีเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สุดหรูที่นักท่องเที่ยวเดินทางมายังกรุงเทพฯอีกด้วย การขยายการต้อนรับแบบไทยที่มีชื่อเสียงมากในการใช้ชีวิตในเมืองสมัยใหม่เรามีบริการที่พักอาศัยที่หรูหราตั้งแต่ห้องสตูดิโอหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามห้องนอนและเพนต์เฮาส์ ห้องนอนแบบหนึ่ง / สอง / สามห้องและห้องเพนต์เฮาส์สวีทแต่ละห้องมาพร้อมกับห้องนั่งเล่นร่วมสมัยห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครันและห้องนอนในตัวที่กว้างขวาง ที่พักทั้งหมดของเราได้รับการปรับปรุงทางเทคโนโลยีด้วยบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีในห้องพักและรอบ ๆ ที่พักแผนกต้อนรับและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันระบบความบันเทิงระดับไฮเอนด์ที่ครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพักระยะยาวในโรงแรมในกรุงเทพฯ เฟรเซอร์สวีทสุขุมวิทกรุงเทพฯเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่มีไหวพริบไม่ว่าจะเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อนสำหรับการเข้าพักระยะยาวหรือระยะสั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ การทดสอบ COVID-19 - ระหว่างการเข้าพัก

ความช่วยเหลือในการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

การตรวจสุขภาพประจำวัน

วิดีโอให้คำปรึกษากับแพทย์

เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ระดับพรีเมียร์ที่กว้างขวางและตกแต่งครบครันพร้อมห้องครัวขนาดเล็กเตาทำครัวไมโครตู้เย็นขนาดใหญ่โต๊ะรับประทานอาหารเครื่องซักผ้า / อบผ้าเตารีดไอน้ำตู้นิรภัย Digi อุปกรณ์ทั้งหมด

อาหารประจำวัน - อาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นพร้อมตัวเลือกอาหารมังสวิรัติ / อาหารที่ไม่ใช่อาหารมังสวิรัติจากตัวเลือกอาหาร 4 ประเภท

ตัวเลือกสำหรับบริการ / อาหารเพิ่มเติมในห้องพัก

อาหารว่างน้ำอัดลมและน้ำดื่ม

เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซพร้อมแคปซูล (สำหรับห้องพรีเมียร์และห้องสวีท 2 ห้องนอน)

สมาร์ททีวีพร้อม Netflix ข่าวต่างประเทศและความบันเทิง

ลำโพงบลูทู ธ JBL พร้อมวิทยุและนาฬิกาดิจิตอลระเบียงนั่งเอาท์ชั้นสูงโดยเฉพาะ - หลังจากวันที่ 4

Wi-Fi ความเร็วสูง

การเดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรม

