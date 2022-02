Totaal AQ Hotelkamers 148 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Samitivej Hospital

Een van onze topkeuzes in Bangkok. Double Tree by Hilton Sukhumvit Bangkok ligt in een bruisend winkel- en uitgaansgebied van Sukhumvit, op slechts 5 minuten lopen van het Phrom Phong BTS-station, dat gasten gemakkelijk toegang biedt tot heel Bangkok. Gasten kunnen genieten van Aziatische en westerse gerechten of een buffet met zeevruchten en grillgerechten in het Dee Lite Restaurant, het restaurant van het hotel dat de hele dag geopend is. Het Mosaic ligt aan het zwembad en serveert Thaise en westerse specialiteiten en cocktails. Alle kamers zijn smaakvol ingericht met natuurlijke houtaccenten en beschikken over een flatscreen-tv en gratis WiFi. De suites zijn ruim en voorzien van eersteklas voorzieningen. De zakelijke faciliteiten van dit hotel zijn modern en geschikt voor professionele bijeenkomsten. Gasten die in dit hotel verblijven, hebben toegang tot Hilton Sukhumvit Bangkok en genieten van heerlijke Italiaanse en mediterrane gerechten die worden geserveerd in Scalini en Mondo. Tijdens hun verblijf kunnen gasten ontspannen en worden omringd door het weelderige groen en de frisse lucht in het Benjasiri-park, op een paar minuten lopen. Het Em-district is bereikbaar binnen 5 minuten lopen. BTS Skytrain kan gasten naar verschillende winkelgelegenheden en attracties brengen. De internationale luchthaven Don Muang en de internationale luchthaven Suvarnabhumi liggen op respectievelijk 45 minuten en 50 minuten rijden van de accommodatie.

Voorzieningen / functies To offer you peace of mind, together with Hilton’s world-class hospitality, our hotel features the industry-leading Hilton CleanStay Program, SHA Extra Plus Hotel and we partner with the Samitivej International Hospital which offers a comprehensive medical package.

** Hotel services are subject to change as per latest government's guidelines

Score 4.4 /5 Zeer goed Gebaseerd op 6 beoordelingen Beoordeling 3 Uitstekend 3 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇬🇧 robert antony foster Aangekomen 21/12/2021 4.8 Deluxe Guest Room Pluspunten the quick process from Aiport to Hospital to Hotel Minpunten the long walk from the terminal to baggage claim, would not be good for old people or disabled people quick/clean process/quick return on the covid test, all in all, a well-oiled machine, all credit going to the airport staff 🇳🇴 Stein Hovelsrud Aangekomen 06/11/2021 4.8 Deluxe Guest Room Pluspunten Close to the ocean Minpunten Some shops still closed Had a very nice hollyday in Phuket. Still not many tourist, so plenty of space at the beach. Shopping center close, but not important for me 🇦🇺 Robert Morris Aangekomen 20/09/2021 4.3 Suite Room Pluspunten Efficient and professional Minpunten Food often cold The hotel staff were helpful and accommodating and the service though limited in Quarantine was good. As the quarantine rules changed I was able to leave early and unused nights were refunded 🇹🇭 Napasorn yuktanand Aangekomen 29/04/2021 3.9 Deluxe Guest Room Pluspunten Over het algemeen goede service Minpunten Reinigingsapparatuur nodig Het hotel reageerde dienovereenkomstig op de Thaise regeringsmaatregelen. Maar om het verblijf beter te maken, zou het op prijs stellen van schoonmaakapparatuur in de kamer 🇹🇭 Andy Chen Aangekomen 19/04/2021 4.6 Deluxe Guest Room Pluspunten Behulpzaam en vriendelijk personeel

Geen keuze aan koffie Het verblijf was goed sinds het ophalen van de luchthaven, een Alphard of soortgelijke minibus met WIFI. Het eten is goed, alle hotelkwaliteit (inclusief desserts). Soms waren er echter een aantal keuzes die ik niet leuk vind maar over het algemeen nog steeds tevreden. Ze bieden flessen melk voor het ontbijt, dus ik bracht mijn eigen verse melk van buitenaf met wat pindakaas. Het personeel is supervriendelijk, ze onthouden de naam van de gast elke keer dat ik ze belde. 🇩🇪 Matthias Zschaemisch Aangekomen 03/03/2021 4.1 Junior Suite Room Pluspunten Zeer vriendelijk personeel en gastenservice Minpunten Geen echte waarde voor uw geld Luchthaventransfer (niet zoals geadverteerd in een limousine maar in een minibusje) verliep soepel, net als het incheckproces. Vriendelijk personeel bij het inchecken, maar vanaf daar hadden we veel momenten van 'ontwaken' dat het niet allemaal was zoals geadverteerd. De junior suite is geen echte junior suite, maar twee onderling verbonden kamers waarvan één kamer met een kleine zithoek. Kamer is super basic, geen deco, geen kunst, geen schilderij. Als dit inherent is aan Covid-beperkingen, waarom zeg je dat dan niet, waarom je mooie foto's op de ASQ-pagina laat zien. Eten is erg gemiddeld - presentatie in kleine bakjes is weer vanwege het COVID-excuus, maar de kwaliteit zelf is het beste gemiddeld. Twee voorbeelden in de eerste twee dagen: groene kipcurry smaakte heerlijk, maar er zat geen kip in. Bananenbeignets met vanillesaus zonder vanillesaus. 2 stuks wasgoed per dag - niet waar, alleen bulkwas na een week bij 70 graden! Dus alles zou krimpen of verkleurd zijn - opnieuw COVID-excuus, maar waarom zeg je het niet eerlijk op de ASQ-pagina. Als u dit hotel overweegt, neem dan voldoende kleding mee voor twee weken. Andere providers testen je op dag 1, hier krijg je een venster van 5 dagen wat betekent dat je je kamer op zijn vroegst na 7 dagen kunt verlaten, maar ... op afspraak slechts 45 minuten per dag. Verwacht ten slotte geen erkenning als HH-lid of welkomstbericht of welkomstgebaar. Over het algemeen zou ik deze plek tot nu toe niet aanbevelen als je op zoek bent naar goede kwaliteit. Nogmaals, niet de fout van het personeel, het is het management. Jammer maar we zullen 2 weken overleven.