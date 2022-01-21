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曼谷精选推荐之一。 Double Tree by Hilton Sukhumvit Bangkok酒店位于素坤逸（Sukhumvit）繁华的购物和夜生活区，距离Phrom Phong BTS车站仅有5分钟步行路程，从那里可轻松前往曼谷。客人可以在酒店的全日餐厅Dee Lite Restaurant享用亚洲和西方美食或海鲜和烧烤自助餐。 Mosaic酒店位于池畔，供应泰国和西方特色菜以及鸡尾酒。

所有客房均以天然木材为雅致的装饰，配有一台平面电视和免费无线网络连接。套房宽敞，并配有高级设施。这家酒店提供的商务设施很现代，适合举办专业会议。

入住这家酒店的客人可以使用曼谷素坤逸希尔顿酒店，并在Scalini和Mondo享用美味的意大利和地中海美食。

在住宿期间，客人可以放松一下，在距离酒店只有几分钟步行路程的本贾斯里公园（Benjasiri park）郁郁葱葱的绿色植物和新鲜的空气所包围。 Em区距离酒店有不到5分钟的步行路程。 BTS轻轨可以将客人带到几个购物场所和景点。廊曼国际机场和素万那普国际机场分别距离酒店有45分钟和50分钟的车程。