AQ酒店客房总数 148 卧室 伙伴医院 Samitivej Hospital

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. 这家酒店最近收到33预订请求。 赶快!

预约请求,把你放在直接联系与曼谷素坤逸希尔顿逸林酒店以优先方式,以及曼谷素坤逸希尔顿逸林酒店从你会直接收取货款。

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大值 2 Adults 豪华客房 28 m² ฿18,600 - 5 Day Test & Go ฿11,600 - 2 Day Test & Go ฿6,800 - 1st Day Test & Go ฿4,750 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 7-11购买

HDMI电缆

国际频道

互联网-无线上网

户外设施

小额存款

可吸烟房

素食餐

工作空间

瑜伽垫

曼谷精选推荐之一。 Double Tree by Hilton Sukhumvit Bangkok酒店位于素坤逸(Sukhumvit)繁华的购物和夜生活区,距离Phrom Phong BTS车站仅有5分钟步行路程,从那里可轻松前往曼谷。客人可以在酒店的全日餐厅Dee Lite Restaurant享用亚洲和西方美食或海鲜和烧烤自助餐。 Mosaic酒店位于池畔,供应泰国和西方特色菜以及鸡尾酒。 所有客房均以天然木材为雅致的装饰,配有一台平面电视和免费无线网络连接。套房宽敞,并配有高级设施。这家酒店提供的商务设施很现代,适合举办专业会议。 入住这家酒店的客人可以使用曼谷素坤逸希尔顿酒店,并在Scalini和Mondo享用美味的意大利和地中海美食。 在住宿期间,客人可以放松一下,在距离酒店只有几分钟步行路程的本贾斯里公园(Benjasiri park)郁郁葱葱的绿色植物和新鲜的空气所包围。 Em区距离酒店有不到5分钟的步行路程。 BTS轻轨可以将客人带到几个购物场所和景点。廊曼国际机场和素万那普国际机场分别距离酒店有45分钟和50分钟的车程。

便利设施/功能 To offer you peace of mind, together with Hilton’s world-class hospitality, our hotel features the industry-leading Hilton CleanStay Program, SHA Extra Plus Hotel and we partner with the Samitivej International Hospital which offers a comprehensive medical package.

** Hotel services are subject to change as per latest government's guidelines

显示所有 AQ 酒店 搜索所有 180 多家 AQ 酒店

分数 4.4 /5 非常好 基于 6 评论 评分 3 优秀的 3 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 曼谷素坤逸希尔顿逸林酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 曼谷素坤逸希尔顿逸林酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇬🇧 robert antony foster 到达 21/12/2021 4.8 Deluxe Guest Room 正数 the quick process from Aiport to Hospital to Hotel 负面的 the long walk from the terminal to baggage claim, would not be good for old people or disabled people quick/clean process/quick return on the covid test, all in all, a well-oiled machine, all credit going to the airport staff 🇳🇴 Stein Hovelsrud 到达 06/11/2021 4.8 Deluxe Guest Room 正数 Close to the ocean 负面的 Some shops still closed Had a very nice hollyday in Phuket. Still not many tourist, so plenty of space at the beach. Shopping center close, but not important for me 🇦🇺 Robert Morris 到达 20/09/2021 4.3 Suite Room 正数 Efficient and professional 负面的 Food often cold The hotel staff were helpful and accommodating and the service though limited in Quarantine was good. As the quarantine rules changed I was able to leave early and unused nights were refunded 🇹🇭 Napasorn yuktanand 到达 29/04/2021 3.9 Deluxe Guest Room 正数 总体来说服务很好 负面的 需要清洁设备 酒店相应地回应了泰国政府的措施。但是为了使住宿更好,提供室内清洁设备的费用会大大增加 🇹🇭 Andy Chen 到达 19/04/2021 4.6 Deluxe Guest Room 正数 乐于助人和友好的员工

早餐

洗衣服务

价格

交货期

舒适度和清洁度

地点

机场接机 负面的 午餐和晚餐可能有更多选择

早餐时不要装瓶牛奶和果汁,而不要喝新鲜的牛奶和果汁

别无选择的咖啡 自从机场接机,Alphard或带WIFI的类似小型货车以来,住宿一直很好。 所有酒店质量的食物都很好(包括甜点)。但是,有时候有些选择我不喜欢 但总体还是很满意的。他们提供瓶装牛奶作为早餐,所以我从外面带了一些花生酱带了我自己的新鲜牛奶。 工作人员超级友好,每次我打电话给他们时,他们都会记住客人的名字。 🇩🇪 Matthias Zschaemisch 到达 03/03/2021 4.1 Junior Suite Room 正数 非常友好的工作人员和宾客服务 负面的 没有真正的金钱价值 机场接送(不是豪华轿车上标明的,而是微型面包车上标明的)很顺畅,办理登机手续也很顺利。友好的工作人员正在办理登机手续,但从那里开始,我们有很多“唤醒”的时刻,这并非如广告所宣传的那样。小型套房不是真正的小套房,而是两个连通房,其中一个房间设有一个小型休息区。房间超级简单,没有装饰,没有艺术,没有绘画。如果这是由于Covid限制而设计的,为什么不这么说,为什么要在ASQ页面上显示精美图片。食物是非常普通的-由于COVID借口,所以在小托盘中的食物再次出现,但是质量本身是最好的平均水平。前两天有两个例子:咖喱绿咖喱尝起来很棒,但是里面没有鸡肉。香蕉油条配香草酱,无香草酱。每天2件洗衣-一周后以70度的价格洗衣不是唯一的散货!因此,所有内容都会缩水或变色-再次成为COVID的借口,但为什么不在ASQ页面上诚实地说。如果您考虑这家酒店,请带上足够的衣物两周。其他提供者在第1天对您进行测试,您将获得5天的窗口时间,这意味着您可以在7天后最早离开房间,但......每天仅可预约45分钟。最后但并非最不重要的一点是,不要期望成为HH成员,欢迎词或欢迎姿态。总体而言,到目前为止的经验,如果您想要优质的住宿,我不会推荐这个地方。再次不是员工的错,而是管理。令人毛骨悚然,但我们将生存2周。

食物菜单图片

合作伙伴酒店 曼谷素坤逸15巷瑞享酒店 8.4 用

4998 评论 从 ฿-1 素坤逸乐活公寓 7.9 用

2655 评论 从 ฿-1 Enrich Grand Hotel 8 用

2 评论 从 ฿-1 银棕榈 7.9 用

461 评论 从 ฿-1 The Elegant Bangkok 8.2 用

100 评论 从 ฿-1 曼谷素万那普暹罗柑桔酒店 8 用

88 评论 从 ฿-1