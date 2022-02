Всего AQ гостиничных номеров 148 Спальни Партнерская больница Samitivej Hospital

Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Double Tree by Hilton Sukhumvit Bangkok расположен в оживленном районе с магазинами и ночными клубами Сукхумвит, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро Phrom Phong, с которой можно легко добраться до любой точки Бангкока. Гости могут отведать азиатские и западные блюда или блюда из морепродуктов и гриль в виде "шведского стола" в ресторане Dee Lite, открытом в течение всего дня. В ресторане Mosaic у бассейна подают фирменные блюда тайской и западной кухни и коктейли. Все номера со вкусом оформлены с использованием элементов из натурального дерева и оснащены телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. Люксы просторны и оснащены удобствами премиум-класса. Современный бизнес-центр отеля подходит для проведения профессиональных встреч. Гости, остановившиеся в этом отеле, имеют доступ в Hilton Sukhumvit Bangkok и отведают восхитительные блюда итальянской и средиземноморской кухни в ресторанах Scalini и Mondo. Во время своего пребывания гости могут расслабиться в окружении пышной зелени и свежего воздуха в парке Бенджасири, расположенном в нескольких минутах ходьбы от отеля. До района Эм можно дойти за 5 минут. На надземном метро BTS можно добраться до нескольких торговых центров и достопримечательностей. Международный аэропорт Донмыанг и международный аэропорт Суварнабхуми находятся в 45 и 50 минутах езды соответственно.

Удобства / Особенности To offer you peace of mind, together with Hilton’s world-class hospitality, our hotel features the industry-leading Hilton CleanStay Program, SHA Extra Plus Hotel and we partner with the Samitivej International Hospital which offers a comprehensive medical package.

** Hotel services are subject to change as per latest government's guidelines

🇬🇧 robert antony foster Прибыл 21/12/2021 4.8 Deluxe Guest Room Положительные the quick process from Aiport to Hospital to Hotel Отрицательные the long walk from the terminal to baggage claim, would not be good for old people or disabled people quick/clean process/quick return on the covid test, all in all, a well-oiled machine, all credit going to the airport staff 🇳🇴 Stein Hovelsrud Прибыл 06/11/2021 4.8 Deluxe Guest Room Положительные Close to the ocean Отрицательные Some shops still closed Had a very nice hollyday in Phuket. Still not many tourist, so plenty of space at the beach. Shopping center close, but not important for me 🇦🇺 Robert Morris Прибыл 20/09/2021 4.3 Suite Room Положительные Efficient and professional Отрицательные Food often cold The hotel staff were helpful and accommodating and the service though limited in Quarantine was good. As the quarantine rules changed I was able to leave early and unused nights were refunded 🇹🇭 Napasorn yuktanand Прибыл 29/04/2021 3.9 Deluxe Guest Room Положительные В целом хорошее обслуживание Отрицательные Требуется уборочное оборудование Отель отреагировал на меры правительства соответственно. Но чтобы сделать ваше пребывание лучше, предоставление оборудования для уборки номеров было бы очень полезно. 🇹🇭 Andy Chen Прибыл 19/04/2021 4.6 Deluxe Guest Room Положительные Внимательный и дружелюбный персонал

Встреча в аэропорту Отрицательные Обед и ужин могли предложить больше вариантов

Бутылочное молоко и сок, а не свежее молоко и сок на завтрак.

Нет выбора кофе Пребывание было хорошим после встречи в аэропорту, Alphard или подобного минивэна с WIFI. Еда хорошая, все качество отеля (включая десерты). Однако иногда были некоторые варианты, которые мне не нравились. но в целом все равно доволен. На завтрак предлагают молоко в бутылках, поэтому я принесла собственное свежее молоко с небольшим количеством арахисового масла. Персонал очень дружелюбный, они запоминают имя гостя каждый раз, когда я им звонил. 🇩🇪 Matthias Zschaemisch Прибыл 03/03/2021 4.1 Junior Suite Room Положительные Очень дружелюбный персонал и гостевое обслуживание Отрицательные Нет реального соотношения цены и качества Трансфер из аэропорта (не в лимузине, а в мини-фургоне) прошел гладко, как и процесс регистрации. Дружелюбный персонал при регистрации, но оттуда у нас было много моментов «пробуждения», что это не все, как рекламируется. Полулюкс - это не настоящий младший люкс, а два смежных номера, в одной из которых есть небольшая гостиная зона. Номер супер простой - без декора, без искусства, без живописи. Если это намеренно из-за ограничений Covid, почему бы не сказать, зачем показывать модные картинки на странице ASQ. Еда очень средняя - подача в крошечных подносах опять же из-за COVID, но само качество в лучшем случае среднее. Два примера за первые два дня: карри с зеленым цыпленком был отличным на вкус, но в нем не было курицы. Банановые оладьи с ванильным соусом без ванильного соуса. Стирка 2 предметов в день - это не так, только объемная стирка через неделю при 70 градусах! Таким образом, все будет уменьшаться или обесцвечиваться - снова извините за COVID, но почему бы не сказать об этом честно на странице ASQ. Если вы рассматриваете этот отель, пожалуйста, возьмите с собой достаточно одежды на две недели. Другие поставщики проверяют вас в первый день, здесь вы получаете окно в 5 дней, что означает, что вы можете покинуть свою комнату не раньше, чем через 7 дней, но ... только на 45 минут в день по предварительной записи. И последнее, но не менее важное: не ожидайте какого-либо признания в качестве члена ДХ, приветственной записки или приветственного жеста. В целом, по опыту, я бы не рекомендовал это место, если вы ищете хорошее качество. Опять же, не персонал виноват, а руководство. Облом но 2 недели переживем.