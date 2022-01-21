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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Double Tree by Hilton Sukhumvit Bangkok расположен в оживленном районе с магазинами и ночными клубами Сукхумвит, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро Phrom Phong, с которой можно легко добраться до любой точки Бангкока. Гости могут отведать азиатские и западные блюда или блюда из морепродуктов и гриль в виде "шведского стола" в ресторане Dee Lite, открытом в течение всего дня. В ресторане Mosaic у бассейна подают фирменные блюда тайской и западной кухни и коктейли.

Все номера со вкусом оформлены с использованием элементов из натурального дерева и оснащены телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. Люксы просторны и оснащены удобствами премиум-класса. Современный бизнес-центр отеля подходит для проведения профессиональных встреч.

Гости, остановившиеся в этом отеле, имеют доступ в Hilton Sukhumvit Bangkok и отведают восхитительные блюда итальянской и средиземноморской кухни в ресторанах Scalini и Mondo.

Во время своего пребывания гости могут расслабиться в окружении пышной зелени и свежего воздуха в парке Бенджасири, расположенном в нескольких минутах ходьбы от отеля. До района Эм можно дойти за 5 минут. На надземном метро BTS можно добраться до нескольких торговых центров и достопримечательностей. Международный аэропорт Донмыанг и международный аэропорт Суварнабхуми находятся в 45 и 50 минутах езды соответственно.