Insgesamt AQ Hotelzimmer 148 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Samitivej Hospital

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Eine unserer Top-Auswahl in Bangkok. Das Double Tree by Hilton Sukhumvit Bangkok befindet sich in einem lebhaften Einkaufs- und Ausgehviertel von Sukhumvit, nur 5 Gehminuten von der BTS-Station Phrom Phong entfernt, von der aus Sie bequem über Bangkok gelangen. Im Dee Lite Restaurant, dem ganztägig geöffneten Restaurant des Hotels, können Sie asiatische und westliche Gerichte oder Meeresfrüchte und ein Grillbuffet genießen. Das am Pool gelegene Mosaic serviert thailändische und westliche Spezialitäten und Cocktails. Alle Zimmer sind geschmackvoll mit Akzenten aus Naturholz eingerichtet und verfügen über einen Flachbild-TV und kostenfreies WLAN. Die Suiten sind geräumig und mit erstklassigen Annehmlichkeiten ausgestattet. Die Geschäftseinrichtungen in diesem Hotel sind modern und für professionelle Meetings geeignet. Wenn Sie in diesem Hotel übernachten, haben Sie Zugang zum Hilton Sukhumvit Bangkok und genießen köstliche italienische und mediterrane Küche, die im Scalini und Mondo serviert wird. Während Ihres Aufenthalts können sich die Gäste im nur wenige Gehminuten entfernten Benjasiri-Park entspannen und von üppigem Grün und frischer Luft umgeben sein. Der Em District ist in 5 Minuten zu Fuß erreichbar. BTS Skytrain kann Gäste zu verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten und Attraktionen bringen. Der internationale Flughafen Don Muang und der internationale Flughafen Suvarnabhumi sind eine 45-minütige bzw. 50-minütige Fahrt von der Unterkunft entfernt.

Ausstattung / Ausstattung To offer you peace of mind, together with Hilton’s world-class hospitality, our hotel features the industry-leading Hilton CleanStay Program, SHA Extra Plus Hotel and we partner with the Samitivej International Hospital which offers a comprehensive medical package.

** Hotel services are subject to change as per latest government's guidelines

Ergebnis 4.4 /5 Sehr gut Beyogen auf 6 Bewertungen Bewertung 3 Ausgezeichnet 3 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich

🇬🇧 robert antony foster Angekommen um 21/12/2021 4.8 Deluxe Guest Room Positiv the quick process from Aiport to Hospital to Hotel Negative the long walk from the terminal to baggage claim, would not be good for old people or disabled people quick/clean process/quick return on the covid test, all in all, a well-oiled machine, all credit going to the airport staff 🇳🇴 Stein Hovelsrud Angekommen am 06/11/2021 4.8 Deluxe Guest Room Positiv Close to the ocean Negative Some shops still closed Had a very nice hollyday in Phuket. Still not many tourist, so plenty of space at the beach. Shopping center close, but not important for me 🇦🇺 Robert Morris Angekommen um 20/09/2021 4.3 Suite Room Positiv Efficient and professional Negative Food often cold The hotel staff were helpful and accommodating and the service though limited in Quarantine was good. As the quarantine rules changed I was able to leave early and unused nights were refunded 🇹🇭 Napasorn yuktanand Angekommen um 29/04/2021 3.9 Deluxe Guest Room Positiv Insgesamt sehr guter Service Negative Benötigen Sie Reinigungsgeräte Das Hotel reagierte entsprechend auf die Maßnahmen der thailändischen Regierung. Aber um den Aufenthalt besser zu machen, wäre die Bereitstellung von Reinigungsgeräten im Zimmer sehr willkommen 🇹🇭 Andy Chen Angekommen um 19/04/2021 4.6 Deluxe Guest Room Positiv Hilfsbereites und freundliches Personal

Flughafen Abholung Negative Mittag- und Abendessen hätten mehr Auswahlmöglichkeiten bieten können

Flasche Milch und Saft und nicht frische Milch und Saft zum Frühstück

Keine Auswahl an Kaffee Der Aufenthalt war gut seit der Abholung vom Flughafen, einem Alphard oder einem ähnlichen Minivan mit WIFI. Das Essen ist gut, alle Hotelqualität (einschließlich Desserts). Manchmal gab es jedoch einige Möglichkeiten, die ich nicht mag aber insgesamt immer noch zufrieden. Sie bieten abgefüllte Milch zum Frühstück an, also brachte ich meine eigene frische Milch von draußen mit etwas Erdnussbutter. Die Angestellten sind super freundlich, sie erinnern sich jedes Mal an den Namen des Gastes, wenn ich sie anrief. 🇩🇪 Matthias Zschaemisch Angekommen um 03/03/2021 4.1 Junior Suite Room Positiv Sehr freundliches Personal und Gästeservice Negative Kein echtes Preis-Leistungsverhältnis Der Flughafentransfer (nicht wie in einer Limousine, sondern in einem Minivan angekündigt) verlief reibungslos, ebenso wie der Check-in. Freundliches Personal beim Einchecken, aber von dort aus hatten wir viele Momente des "Erwachens", in denen nicht alles wie angekündigt ist. Die Junior Suite ist keine echte Jr. Suite, sondern zwei miteinander verbundene Räume, von denen ein Raum mit einem kleinen Sitzbereich ausgestattet ist. Das Zimmer ist super einfach - keine Deko, keine Kunst, keine Malerei. Wenn dies aufgrund von Covid-Einschränkungen beabsichtigt ist, warum nicht sagen, warum ausgefallene Bilder auf der ASQ-Seite angezeigt werden? Das Essen ist sehr durchschnittlich - die Präsentation in winzigen Tabletts ist wiederum auf die COVID-Entschuldigung zurückzuführen, aber die Qualität selbst ist im besten Fall durchschnittlich. Zwei Beispiele in den ersten beiden Tagen: Grünes Hühnchen-Curry schmeckte gut, hatte aber kein Hühnchen. Bananenstückchen mit Vanillesauce ohne Vanillesauce. 2 Stück Wäsche pro Tag - nicht nur Massenwäsche nach einer Woche bei 70 Grad! Also würden alle schrumpfen oder sich verfärben - wieder COVID Entschuldigung, aber warum nicht so ehrlich auf der ASQ-Seite sagen. Wenn Sie dieses Hotel in Betracht ziehen, bringen Sie bitte ausreichend Kleidung für zwei Wochen mit. Andere Anbieter testen Sie am ersten Tag. Hier erhalten Sie ein Fenster von 5 Tagen. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Zimmer frühestens nach 7 Tagen verlassen können, jedoch ... nur für 45 Minuten pro Tag nach Vereinbarung. Erwarten Sie nicht zuletzt eine Anerkennung als HH-Mitglied, eine Begrüßungsnotiz oder eine Begrüßungsgeste. Insgesamt aus der bisherigen Erfahrung würde ich dieses Hotel nicht empfehlen, wenn Sie nach guter Qualität suchen. Auch hier ist nicht das Personal schuld, sondern das Management. Ein Mist, aber wir werden 2 Wochen überleben.