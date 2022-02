Totaal AQ Hotelkamers 120 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Mongkut Wattana Hospital

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Arize Hotel Sukhumvit Arize Hotel Sukhumvit zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Een van onze topkeuzes in Bangkok. Arize Hotel Sukhumvit ligt op 2 minuten lopen van het BTS Skytrain-station Prompong. Het hotel biedt stijlvolle accommodatie en beschikt over gratis WiFi, een buitenzwembad en een 24-uursreceptie. De accommodatie ligt op 5 minuten lopen van de winkelcentra The Emporium & The EmQuartier. Het ligt op 10 minuten rijden van het winkelcentrum Terminal 21 en het nationale conferentiecentrum Queen Sirikit. De kamers van het Arize Hotel zijn modern ingericht en uitgerust met een flatscreen-tv met kabelzenders, een waterkoker en een kluisje. De eigen badkamer is voorzien van gratis toiletartikelen. Sommige kamers zijn voorzien van een kitchenette en een ligbad. Gasten kunnen gemakkelijk lokale restaurants vinden op loopafstand van het hotel.

Voorzieningen / functies COVID-19 screening tests conducted on property

Gecertificeerd medisch personeel 24 uur per dag stand-by

Virtuele doktersconsulten beschikbaar op aanvraag (inclusief twee gratis consulten)

Dagelijkse vaste maaltijden voor ontbijt, lunch en diner met keuze uit Thaise, westerse opties.

Luchthaventransfer naar het hotel

Snelle internettoegang

Smart TV met nationale en internationale zenders

Gratis masker, handdesinfecterend middel en digitale thermometer

Gratis drinkwater, koffie en thee

