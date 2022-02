รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 148 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Samitivej Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 33 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ดับเบิ้ลทรีฮิลตันสุขุมวิทกรุงเทพฯ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ดับเบิ้ลทรีฮิลตันสุขุมวิทกรุงเทพฯ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 2 Adults ห้องดีลักซ์ 28 m² ฿18,600 - 5 Day Test & Go ฿11,600 - 2 Day Test & Go ฿6,800 - 1st Day Test & Go ฿4,750 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

มีห้องสูบบุหรี่

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ

ที่พักยอดนิยมแห่งหนึ่งของเราในกรุงเทพมหานคร Double Tree by Hilton Sukhumvit Bangkok ตั้งอยู่ในแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงยามค่ำคืนอันคึกคักในย่านสุขุมวิทห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมพงษ์โดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีซึ่งช่วยให้ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปยังกรุงเทพฯได้โดยสะดวก ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับอาหารเอเชียและอาหารตะวันตกหรืออาหารทะเลและบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างที่ห้องอาหาร Dee Lite ซึ่งเป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวันของโรงแรม Mosaic ตั้งอยู่ริมสระว่ายน้ำให้บริการอาหารไทยและอาหารตะวันตกและเครื่องดื่มค็อกเทล ห้องพักทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยมด้วยไม้ธรรมชาติทีวีจอแบนและอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี ห้องสวีทกว้างขวางและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม สิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจที่โรงแรมแห่งนี้มีให้ทันสมัยและเหมาะสำหรับการประชุมระดับมืออาชีพ แขกที่เข้าพักในโรงแรมแห่งนี้สามารถเข้าใช้ Hilton Sukhumvit Bangkok และเพลิดเพลินกับอาหารอิตาเลียนและอาหารเมดิเตอร์เรเนียนรสเลิศได้ที่ Scalini และ Mondo ระหว่างการเข้าพักแขกสามารถผ่อนคลายและแวดล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีและอากาศบริสุทธิ์ที่สวนเบญจสิริซึ่งอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาที ห่างจาก Em District โดยใช้เวลาเดินไม่เกิน 5 นาที รถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถนำผู้เข้าพักไปยังแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง สนามบินนานาชาติดอนเมืองและสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิอยู่ห่างจากที่พักโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 45 นาทีและ 50 นาทีตามลำดับ

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ To offer you peace of mind, together with Hilton’s world-class hospitality, our hotel features the industry-leading Hilton CleanStay Program, SHA Extra Plus Hotel and we partner with the Samitivej International Hospital which offers a comprehensive medical package.

** Hotel services are subject to change as per latest government's guidelines

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง

คะแนน 4.4 /5 ดีมาก ขึ้นอยู่กับ 6 บทวิจารณ์ คะแนน 3 ยอดเยี่ยม 3 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก ดับเบิ้ลทรีฮิลตันสุขุมวิทกรุงเทพฯ ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ ดับเบิ้ลทรีฮิลตันสุขุมวิทกรุงเทพฯ ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇬🇧 robert antony foster มาถึงเมื่อ 21/12/2021 4.8 Deluxe Guest Room แง่บวก the quick process from Aiport to Hospital to Hotel เชิงลบ the long walk from the terminal to baggage claim, would not be good for old people or disabled people quick/clean process/quick return on the covid test, all in all, a well-oiled machine, all credit going to the airport staff 🇳🇴 Stein Hovelsrud มาถึงเมื่อ 06/11/2021 4.8 Deluxe Guest Room แง่บวก Close to the ocean เชิงลบ Some shops still closed Had a very nice hollyday in Phuket. Still not many tourist, so plenty of space at the beach. Shopping center close, but not important for me 🇦🇺 Robert Morris มาถึงเมื่อ 20/09/2021 4.3 Suite Room แง่บวก Efficient and professional เชิงลบ Food often cold The hotel staff were helpful and accommodating and the service though limited in Quarantine was good. As the quarantine rules changed I was able to leave early and unused nights were refunded 🇹🇭 Napasorn yuktanand มาถึงเมื่อ 29/04/2021 3.9 Deluxe Guest Room แง่บวก โดยรวมแล้วบริการดีมาก เชิงลบ ต้องการอุปกรณ์ทำความสะอาด โรงแรมตอบสนองต่อมาตรการของรัฐบาลไทยตามนั้น แต่เพื่อให้การเข้าพักดีขึ้นการจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดในห้องจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก 🇹🇭 Andy Chen มาถึงเมื่อ 19/04/2021 4.6 Deluxe Guest Room แง่บวก พนักงานช่วยเหลือดีและเป็นมิตร

อาหารเช้า

บริการซักอบรีด

ราคา

การส่งมอบ

ความสะดวกสบายและความสะอาด

สถานที่

รับที่สนามบิน เชิงลบ อาหารกลางวันและอาหารเย็นอาจมีทางเลือกมากขึ้น

นมขวดและน้ำผลไม้ไม่ใช่นมสดและน้ำผลไม้สำหรับอาหารเช้า

ไม่มีกาแฟให้เลือก การเข้าพักนั้นดีตั้งแต่รถรับจากสนามบิน Alphard หรือรถมินิแวนที่คล้ายกันพร้อม WIFI อาหารมีคุณภาพดีทุกอย่าง (รวมถึงของหวาน) อย่างไรก็ตามบางครั้งก็มีตัวเลือกบางอย่างที่ฉันไม่ชอบ แต่โดยรวมยังคงพอใจ พวกเขามีนมบรรจุขวดสำหรับอาหารเช้าดังนั้นฉันจึงนำนมสดจากข้างนอกมาเองพร้อมกับเนยถั่ว พนักงานเป็นกันเองสุด ๆ จำชื่อแขกได้ทุกครั้งที่เรียก 🇩🇪 Matthias Zschaemisch มาถึงเมื่อ 03/03/2021 4.1 Junior Suite Room แง่บวก พนักงานและบริการแขกที่เป็นมิตรมาก เชิงลบ ไม่มีค่าเงินที่แท้จริง การรับส่งสนามบิน (ไม่ได้โฆษณาในรถลีมูซีน แต่เป็นรถมินิแวน) ราบรื่นและขั้นตอนการเช็คอินก็เช่นกัน พนักงานที่เป็นมิตรเมื่อเช็คอิน แต่จากที่นั่นเรามีช่วงเวลาแห่งการ 'ตื่น' หลายครั้งซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ทั้งหมด ห้องจูเนียร์สวีทไม่ใช่ห้องจูเนียร์สวีทจริง แต่เป็นห้องที่มีประตูเชื่อมถึงกัน 2 ห้องโดยห้องหนึ่งมีพื้นที่นั่งเล่นขนาดเล็ก ห้องธรรมดาสุด ๆ - ไม่มีเดคโคไม่มีงานศิลปะไม่มีภาพวาด หากนี่เป็นการออกแบบเนื่องจากข้อ จำกัด ของ Covid ทำไมไม่พูดเช่นนั้นทำไมต้องแสดงภาพแฟนซีบนหน้า ASQ อาหารธรรมดามาก - การนำเสนอในถาดเล็ก ๆ เป็นอีกครั้งเนื่องจากข้ออ้างเรื่อง COVID แต่คุณภาพนั้นเป็นค่าเฉลี่ยกรณีที่ดีที่สุด สองตัวอย่างในสองวันแรกแกงเขียวหวานไก่รสชาติเยี่ยม แต่ไม่มีไก่อยู่ในนั้น กล้วยชุบแป้งทอดกับซอสวานิลลาโดยไม่มีซอสวานิลลา ซักผ้า 2 ชิ้นต่อวัน - ไม่จริงเฉพาะการซักผ้าจำนวนมากหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ที่ 70 องศา! ดังนั้นทุกอย่างจะหดตัวหรือเปลี่ยนสี - อีกครั้งข้ออ้าง COVID แต่ทำไมไม่พูดอย่างตรงไปตรงมาในหน้า ASQ หากคุณพิจารณาโรงแรมนี้โปรดนำเสื้อผ้าให้เพียงพอเป็นเวลาสองสัปดาห์ ผู้ให้บริการรายอื่นทดสอบคุณในวันที่ 1 ที่นี่คุณจะได้รับหน้าต่าง 5 วันซึ่งหมายความว่าคุณสามารถออกจากห้องของคุณได้เร็วที่สุดหลังจาก 7 วัน แต่ ... เพียง 45 นาทีต่อวันตามการนัดหมาย สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดอย่าคาดหวังว่าจะได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิก HH หรือข้อความต้อนรับหรือท่าทางต้อนรับ โดยรวมจากประสบการณ์จนถึงตอนนี้ฉันจะไม่แนะนำที่นี่ถ้าคุณมองหาที่มีคุณภาพดี อีกครั้งไม่ใช่ความผิดของพนักงาน แต่เป็นการจัดการ คนเกียจคร้าน แต่เราจะอยู่รอด 2 สัปดาห์