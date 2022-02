合計AQホテルの部屋 148 ベッドルーム パートナー病院 Samitivej Hospital

デラックスゲストルーム 28 m²

HDMIケーブル

国際チャンネル

インターネット-Wifi

屋外施設

少額の預金

利用可能な喫煙室

ベジタリアンミール

作業スペース

ヨガマット

バンコクでの私たちのトップピックの1つ。スクンビットのにぎやかなショッピングとナイトライフエリアに位置するダブルツリーバイヒルトンスクンビットバンコクは、バンコク全域に簡単にアクセスできるBTSプロムフォン駅から徒歩わずか5分です。ホテルの終日営業のレストランDeeLiteレストランでは、アジア料理と西洋料理、シーフードとグリルビュッフェを楽しめます。プールサイドにあるMosaicでは、タイ料理と西洋料理、カクテルを楽しめます。 天然木のアクセントで上品に装飾された全客室には、薄型テレビ、無料Wi-Fiが備わっています。スイートは広々としており、高級アメニティが備わっています。このホテルで提供されるビジネス施設は近代的で、専門家の会議に適しています。 このホテルにご宿泊のお客様は、ヒルトンスクンビットバンコクをご利用いただけ、スカリーニとモンドで美味しいイタリア料理と地中海料理をお楽しみいただけます。 滞在中は、徒歩数分の場所にあるベンジャシリ公園で、緑豊かな新鮮な空気に囲まれてリラックスできます。エム地区へは徒歩5分以内でアクセスできます。 BTSスカイトレインはゲストをいくつかのショッピング会場やアトラクションに連れて行くことができます。ドンムアン国際空港とスワンナプーム国際空港まで車でそれぞれ45分と50分です。

アメニティ/機能 To offer you peace of mind, together with Hilton’s world-class hospitality, our hotel features the industry-leading Hilton CleanStay Program, SHA Extra Plus Hotel and we partner with the Samitivej International Hospital which offers a comprehensive medical package.

** Hotel services are subject to change as per latest government's guidelines

スコア 4.4 /5 とても良い に基づく 6 レビュー 評価 3 優れた 3 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ダブルツリーバイヒルトンスクンビットバンコクゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ダブルツリーバイヒルトンスクンビットバンコク すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇬🇧 robert antony foster に到着しました 21/12/2021 4.8 Deluxe Guest Room ポジティブ the quick process from Aiport to Hospital to Hotel ネガ the long walk from the terminal to baggage claim, would not be good for old people or disabled people quick/clean process/quick return on the covid test, all in all, a well-oiled machine, all credit going to the airport staff 🇳🇴 Stein Hovelsrud に到着しました 06/11/2021 4.8 Deluxe Guest Room ポジティブ Close to the ocean ネガ Some shops still closed Had a very nice hollyday in Phuket. Still not many tourist, so plenty of space at the beach. Shopping center close, but not important for me 🇦🇺 Robert Morris に到着しました 20/09/2021 4.3 Suite Room ポジティブ Efficient and professional ネガ Food often cold The hotel staff were helpful and accommodating and the service though limited in Quarantine was good. As the quarantine rules changed I was able to leave early and unused nights were refunded 🇹🇭 Napasorn yuktanand に到着しました 29/04/2021 3.9 Deluxe Guest Room ポジティブ 全体的に非常に良いサービス ネガ 洗浄装置が必要 ホテルはそれに応じてタイ政府の措置に対応した。しかし、滞在をより良くするために、室内の清掃設備の提供は大いに評価されるでしょう 🇹🇭 Andy Chen に到着しました 19/04/2021 4.6 Deluxe Guest Room ポジティブ 親切でフレンドリーなスタッフ

朝ごはん

ランドリーサービス

価格

配達

快適さと清潔さ

ロケーション

空港出迎え ネガ 昼食と夕食はより多くの選択肢を提供する可能性があります

朝食用の新鮮なミルクとジュースではなく、ボトルのミルクとジュース

コーヒーの選択はありません 空港ピックアップ、アルファードまたはWIFI付きの同様のミニバン以来、滞在は良かった。 食べ物はすべてホテルの品質(デザートを含む)で良いです。しかし、時々私が好きではないいくつかの選択肢がありました しかし、全体的にはまだ満足しています。彼らは朝食に牛乳瓶を提供しているので、私はピーナッツバターと一緒に外から自分の新鮮な牛乳を持ってきました。 スタッフはとてもフレンドリーで、電話をかけるたびにゲストの名前を覚えています。 🇩🇪 Matthias Zschaemisch に到着しました 03/03/2021 4.1 Junior Suite Room ポジティブ とてもフレンドリーなスタッフとゲストサービス ネガ お金に見合う価値はない 空港送迎(リムジンではなくミニバンで宣伝されているように)はスムーズで、チェックインプロセスもスムーズでした。チェックイン時のフレンドリーなスタッフですが、そこから私たちは「目覚め」の瞬間がたくさんありました。ジュニアスイートは本物のジュニアスイートではなく、2つのコネクティングルームと1つの部屋に小さなシーティングエリアがあります。部屋はとてもベーシックです-デコもアートも絵画もありません。これがCovidの制限のために設計によるものである場合は、ASQページに派手な写真を表示する理由を言わないでください。食べ物は非常に平均的です-小さなトレイでの提示はCOVIDの言い訳のためですが、品質自体は最高の場合の平均です。最初の2日間の2つの例:グリーンチキンカレーは美味しかったが、チキンが入っていなかった。バニラソースなしのバニラソース入りバナナフリッター。 1日2個の洗濯物-70度で1週間後の大量の洗濯物だけではありません!したがって、すべてが縮小または変色します-再びCOVIDの言い訳ですが、ASQページでそれほど正直に言ってみませんか。このホテルを検討する場合は、2週間十分な服を持参してください。他のプロバイダーが1日目にテストします。ここでは、5日間のウィンドウが表示されます。つまり、7日後に最も早く部屋を出ることができますが、予約時に1日45分しか離れません。最後になりましたが、HHメンバー、ウェルカムノート、ウェルカムジェスチャーとしての認識を期待しないでください。全体的にこれまでの経験から、あなたが良い品質を探しているなら、私はこの場所をお勧めしません。繰り返しますが、スタッフのせいではなく、それは管理です。残念ですが、2週間は生き残ります。

